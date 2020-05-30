آبل تطلق نسخة مجددة من هاتفها الأقل سعرا.. فيديو وصور

أبقت شركة آبل Apple ، على هاتفها الذكي الأقل سعرا iPhone XR ، والذي يعد أكثر هواتف الشركة مبيعا خلال العام الماضي، وهو أيضًا يعتبر بديلا أقل تكلفة لجهاز آيفون 11 مما أدى إلى إنخفاض سعرها إلى 600 دولار، والآن طرحت آبل نسخة جديدة للبيع من iPhone XR.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر جهاز iPhone XR المجدد، بسعة 64 جيجابايت بسعر 500 دولارا أمريكيا، بينا تتوفر نسخة 128 جيجابايت بسعر 540 دولارا أمريكيا و 539 دولارًا أمريكيًا، و630 دولار أمريكيا للإصدار 256 جيجابايت.









مواصفات هاتف آيفون أكس آر iPhone XR





ويأتي iPhone XR، بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LED بدقة 1125 × 2436، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، وبدون خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP67.





ويعمل هاتف iPhone XR، بمعالج سداسى النواة من نوع A12 Bionic، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و 128 و256 و 512 جيجابايت.





ويقدم هاتف iPhone XR، كاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة واسعة f/1.8 ع، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.



