افعلها بنفسك.. بدون أجهزة يمكنك اختراق حماية هاتف آيفون بسهولة.. فيديو

خلال سنوات عديدة تباهات شركة آبل الأمريكية بجدار الحماية داخل أجهزتها والغير قابل للاختراق، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر أحد الفرق المشهورة باختراق هواتف آيفون iPhone ، أداة جديدة لكسر الحماية تسمي "jailbreak" قادرة على اختراق حماية آيفون وفتحه، حتى الإصدارت الحديثة التي تعمل بنظام التشغيلiOS 13.5.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، حافظت شركة آبل على نهج "الحدائق المسورة" تجاه أجهزة آيفون من خلال السماح فقط بالتطبيقات والتخصيصات التي توافق عليها، وطوال السنوات الماضية، حاول المتسللون التحرر مما يسمونه “السجن”، ومن هنا جاء اسم العملية "الهروب من السجن" أو "جيلبريك jailbreak".





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ويقوم المتسللون بذلك من خلال العثور على ثغرة لم يتم الكشف عنها سابقا في نظام تشغيل آبل، والتى تخترق بعض القيود العديدة التي تضعها عملاق التكنولوجيا الأمريكية لمنع الوصول إلى البرامج الأساسية من أجل أمان المستخدمين.





وتدعم أداة جيلبريك jailbreak، التي أطلقها فريق يدعي unc0ver، جميع هواتف آيفون التي تعمل بإصدار 11 iOS، والإصدارات الأحدث من بينها الأجهزة العاملة بنظام iOS 13.5 الذي أصدرته آبل هذا الأسبوع.





وينصح خبراء الأمن عادة مستخدمي آيفون بعدم كسر الحماية، لأن ذلك يؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة، وفيما يلي نستعرض خطوات كسر حماية آبل باستخدام أداة jailbreak، على أجهزة آيفون وآيباد، وفقا ل ما ذكره موقع "9to5mac".





الخطوة الأولي: قم بتنزيل altstore على جهازك، ثم الانتقال إلى التطبيقات.





الخطوة الثانية: افتح altstore، وستجد التطبيق في شريط القائمة.





الخطوة الثالثة: انقر فوق رمز شريط قوائم AltStore وحدد تثبيت مكون إضافي للبريد.





الخطوة الرابعة: انقر فوق تثبيت البرنامج المساعد في المربع المنبثق وأدخل كلمة مرور المسؤول.





الخطوة الرابعة: انقر فوق تثبيت البرنامج المساعد في المربع المنبثق وأدخل كلمة مرور المسؤول.





الخطوة الخامسة: انقر فوق "موافق OK "، في مربع التأكيد لتثبيت Mail Plug-in'.