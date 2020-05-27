AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

افعلها بنفسك.. بدون أجهزة يمكنك اختراق حماية هاتف آيفون بسهولة.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:01 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
Advertisements
شيماء عبد المنعم
خلال سنوات عديدة تباهات شركة آبل الأمريكية بجدار الحماية داخل أجهزتها والغير قابل للاختراق، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر أحد الفرق المشهورة باختراق هواتف آيفون iPhone، أداة جديدة لكسر الحماية تسمي "jailbreak" قادرة على اختراق حماية آيفون وفتحه، حتى الإصدارت الحديثة التي تعمل بنظام التشغيلiOS 13.5.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، حافظت شركة آبل على نهج "الحدائق المسورة" تجاه أجهزة آيفون من خلال السماح فقط بالتطبيقات والتخصيصات التي توافق عليها، وطوال السنوات الماضية، حاول المتسللون التحرر مما يسمونه “السجن”، ومن هنا جاء اسم العملية "الهروب من السجن" أو "جيلبريك jailbreak". 

أقرأ أيضاً|

ويقوم المتسللون بذلك من خلال العثور على ثغرة لم  يتم الكشف عنها سابقا في نظام تشغيل آبل، والتى تخترق بعض القيود العديدة التي تضعها عملاق التكنولوجيا الأمريكية لمنع الوصول إلى البرامج الأساسية من أجل أمان المستخدمين.

وتدعم أداة جيلبريك jailbreak، التي أطلقها فريق يدعي unc0ver، جميع هواتف آيفون التي تعمل بإصدار 11 iOS، والإصدارات الأحدث من بينها الأجهزة العاملة بنظام iOS 13.5 الذي أصدرته آبل هذا الأسبوع.

وينصح خبراء الأمن عادة مستخدمي آيفون بعدم كسر الحماية، لأن ذلك يؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة، وفيما يلي نستعرض خطوات كسر حماية آبل باستخدام أداة jailbreak، على أجهزة آيفون وآيباد، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

الخطوة الأولي: قم بتنزيل altstore على جهازك، ثم الانتقال إلى التطبيقات.

الخطوة الثانية: افتح altstore، وستجد التطبيق في شريط القائمة.

الخطوة الثالثة: انقر فوق رمز شريط قوائم AltStore وحدد تثبيت مكون إضافي للبريد.

الخطوة الرابعة: انقر فوق تثبيت البرنامج المساعد في المربع المنبثق وأدخل كلمة مرور المسؤول.

الخطوة الرابعة: انقر فوق تثبيت البرنامج المساعد في المربع المنبثق وأدخل كلمة مرور المسؤول.

الخطوة الخامسة: انقر فوق "موافق OK "، في مربع التأكيد لتثبيت Mail Plug-in'.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تدفع لـ هاكر اخترق كاميرا آيفون مليونا و200 ألف جنيه.. تفاصيل

في 4 خطوات فقط.. كيف تستخدم تطبيق FaceTime للمكالمات الجماعية

احذر.. إذا تلقيت هذه الرسالة على أجهزة آيفون وآيباد احذفها فورا

لا دليل على استغلالها.. آبل تعترف بوجود ثغرة في تطبيق بريد آيفون وآيباد

ميزة مفيدة استخدمها مع واتسآب لإرسال الرسائل بدلا عنك .. فيديو

لربط آيفون بكمبيوتر MacOS.. آبل تصدر تطبيقا للرسائل يسهل المشاركة بين أجهزتها.. فيديو

ترشيحاتنا

طبيب إيطالي يحسم جدل موت فيروس كورونا في الصيف

الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

بصورة فاضحة جديدة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني للمرة الأولى.. تعرف عليه

ترامب: سنتخذ إجراءات ضد الصين بسبب هونج كونج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد

بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام

5 شروط لغسل الكمامة القماش