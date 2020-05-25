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تكنولوجيا

سعر iphone 11 pro فى السعودية..حجم ذكي ومواصفات جبارة

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:17 م
سعر iphone 11 pro
سعر iphone 11 pro فى السعودية..حجم ذكي ومواصفات جبارة
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قسم التكنولوجيا
يعد هاتف iPhone 11 Pro واحدًا من أفضل الهواتف الذكية فى العالم، نظرًا لم ايتمتع به من مواصفات قوية توفر له الأداء السلس، بالإضافة لتصميم مبهر وفى حجم ذكي للغاية، يمكنك من التحكم فى الهاتف بيد واحدة، وفى نفس الوقت بشاشة كبيرة الحجم، وبدقة عالية تفوق شاشات هواتف آيفون السابقة، الأمر الذى يجعل آيفون 11 برو الخيار الأول لك اذا كنت ترغب فى شراء هاتف Flagship.

وبحسب أحدث الأسعار، يمكنك الحصول على iPhone 11 Pro نسخة 64 جيجبايت مقابل 3985 ريالًا سعوديًا، أما نسخة 625 جيجابايت بسعر 4700 ريال سعودي بينما نسخة 512 جيجابايت بلغ سعرها 5355 ريالاً سعودياً.

كانت قد كشفت شركة Apple الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم فى 10 سبتمبر الماضي عن أحدث نسخة من هاتفها الشهير آيفون، بمقرها الرئيسي بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى حدث ضخم تابعه الملايين حول العالم، وهو iPhone 11 Pro.

يأتى iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

و يمتلك iPhone 11 Pro الجديد معالجًا قويًا من نوع Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3190 مللى أمبير التى تصمد أكثر 4 ساعات من آيفون XS، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 واط، وطرحته آبل مقابل 1000 دولار أمريكي، فى 4 ألوان هي الزيتى و الأبيض، والأسود، والذهبى.
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