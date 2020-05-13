لمحبي الألعاب.. أفضل هواتف ذكية في 2020.. فيديو وصور

تتنافس جميع الشركات المصنعة الهواتف الذكية من أجل الفوز برضا العملاء والمستخدمين أيًا كانت فئتهم، وذلك من أجل حصد أكبر حصص سوقية ممكنة وتحقيق أرباح بالمليارات، ومثلما نقدم لكم قوائم بأفضل الهواتف الذكية فى الفئات المختلفة مثل الكاميرا، والأداء، يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بأفضل الهواتف الذكية لمحبي الألعاب على الإطلاق.





وفيما يلس نستعرض قائمة أفضل 5 هواتف ذكية فى الألعاب:





1- Asus ROG Phone II









صممت شركة Asus هاتفها Asus ROG Phone II خصيصًا للألعاب وكانت دائمًا ما تتميز بهواتفها الذكية المتخصصة فى الألعاب، الذى ياتى بشاشة قياس 6.59 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة HDR من نوع AMOLED.





لمحبي التصوير جاء Asus ROG Phone II بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 48 و 13 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، بالإضافة لفلاش LED قوي.





وتميز هاتف Asus ROG Phone II بمعالج قوي لتحمل تلألعاب من نوع Qualcomm Snapdragon 855 Plus، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 512 جيجابايت، يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجية حتى 1 تيرا بايت، و ذاكة وصول عشوائية سعتي 8 و 12 جيجابايت.





ويحتوي Asus ROG Phone II على بطارية سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، والذى ياتى في حقيبة كبيرة بها كل مشتملاته ولوحة تحكم، مقابل 600 دولار أمريكي ما يعادل 9450 جنيهًا مصريًا لنسخة 128 جيجابايت.





2- Xiaomi Black Shark 2 Pro



يأتي Xiaomi Black Shark 2 Pro بشاشة قياس 6.39 بوصة، من نوع AMOLED وبدقة 1080× 2340 بكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 48 و 12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

جاء Xiaomi Black Shark 2 Pro بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 855، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 و 12 جيجابايت.

ويتميز هاتف Xiaomi Black Shark 2 Pro ببطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط، كما يأتي بثلاثة ألوان مختلفة وهى الأسود والفضي والأزرق، مقابل 600 دولار أمريكي ما يعادل 9450 جنيهًا مصري لنسخة 256 جيجابايت.



3- Apple iPhone 11



يأتى هاتف iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD ومعدل تحديث 120 هرتز، مع أحدث نظام تشغيل Apple iOS 13.

كما زودته آبل بمعالج Apple A13 Bionic القوي، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت.

ولعشاق التصوير جاء iPhone 11 بكاميرتين أساسيتين بدقة 12 ميجابكسل على هيئة ultra wide لصور البورتريه والصور الشخصية، وأخري أمامية عالية بدقة 12 ميجابيكسل لصور السيلفي الممتازة.

ويمتلك iPhone 11 بطارية كبيرة وممتازة سعة 3110 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويمكنك الحصول عليه فى أكثر من لون مقابل سعر 700 دولار أمريكي ما يعادل 11 الف جنيه مصري.





4- OnePlus 7T









يأتي هاتف OnePlus 7T بشاشة قياس 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED، مع نوتش أعلي منتصف الشاشة، والذى يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة تشغيل OxygenOS الخاصة بهواتف OnePlus.

يحتوي OnePlus 7T على معالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 855+، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت.

ويتميز OnePlus 7T بكاميرا أساسية قوية ثلاثية بدقة 48 و 12 و16 ميجابكسل على شكل دائرة بارزة قليلًا فى خلفية الهاتف، مع كاميرا أمامية فى بدقة 16 ميجابسكل.

ويمتلك OnePlus 7T بطارية سعة 3800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ويأتي بلونين هما الفضي والأزرق الجليدي، مقابل 930 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 14650 جنيهًا مصريًا.



