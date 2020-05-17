شاومي تنافس سامسونج بقوة .. أفضل هواتف أندرويد الأكثر مبيعا في العالم

أفاد تقرير نشرته شركة أبحاث السوق Strategy Analytics، بأن أفضل الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد والأكثر مبيعا خلال الربع الأول من عام 2020، في المرتبة الأولى من صناعة شركة سامسونج ، وتنافسها بقوة الشركة الصينية شاومي على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية الأكثر مبيعا لعام 2020.









فيروس كورونا المستجد، والتى دفعت المستهلكين إلى البحث عن أجهزة بأسعار معقولة، وفيما يلي نستعرض أسعار ومواصفات أفضل 4 من أصل 6 هواتف أندرويد الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من العام الحالي: وقد شهدت الفترة الأخيرة نموا بطيئا نسبيا لمبيعات الهواتف الذكية، بعد أسابيع من الإغلاق المفروض حول العالم والمرتبط بأزمة جائحةالمستجد، والتى دفعت المستهلكين إلى البحث عن أجهزة بأسعار معقولة،









هاتف Galaxy A51 من سامسونج

احتلت سامسونج المركز الأول بهاتفا الرائد Galaxy A51، والذي يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وفي منتصفها نوتش على شكل ثقب للكاميرا الامامية بدقة 32 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة لقارىء البصمة أسفل الشاشة نفسها.





وزودت سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، إلى جانب بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10، ويتوفر هاتف Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق، وبسعر 599.99 دولار أمريكي.





هاتف Redmi 8 من شاومي:

وتنافس شاومي الصينية بقوة في سوق الهواتف الذكية، وأحتلت المركز الثاني بهاتف Redmi 8، والذي يأتى بشاشة قياسها 6.22 بوصة من نوع IPS LCD، بها نوتش على شكل قطرة ماء، إلى جانب كاميرا ثنائية أساسية، بدقة 12 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Redmi 8، بمعالج ثمانى النواة من نوع The Snapdragon 439، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتى 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 32 و 64 جيجابايت، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتى بثلاثة ألوان هى الأزرق و الأسود و الأحمر، مقابل 112 دولارا أمريكيا.





هاتف Galaxy S 20+ من سامسونج:

وحصلت سامسونج على المركز الثالث بهاتف Galaxy S 20+، بشاشة قياسها 6.7بوصة من نوع IInfinity-O، بدقة 1440×3200 بكسل، بها نوتش صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية، 64 و12و12و3 ميجابيكسل، يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي مدمج بالشاشة.





ويعمل هاتف Galaxy S 20+، بمعالج من نوع Exynos 990، مع ذاكرة صول عشوائي رام بسعة 8 جيجيابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وحتوي اهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط. نظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2، مقابل سعر 857 دولار أمريكي.





هاتف Redmi Note 8 من شاومي:

واحتلت شاومي المركز الخامس بهاتف Redmi Note 8، والذي يأتي بشاشة قياسها 6.3 بوصة من نوع FHD، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، للكاميرا الأامية بدقة 20 ميجابيكسل، مع كاميرا رباعية أساسية، بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ويأتى الهاتف بلونين هما الأزرق و الأسود، مقابل 140 دولارا أمريكيا لنسخة 64 جيجابايت و 180 دولارا لنسخة 128 جيجابايت.





ويمتلك Redmi Note 8 معالج قوي من نوع Snapdragon 665، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتى 4 و 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.