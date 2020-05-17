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أخبار البلد

القوات المسلحة ترفع كفاءة ٧ مدن جامعية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

الأحد 17/مايو/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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محمد إبراهيى
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر العظيم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلً من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، وذلك لاستخدامها كأماكن حجر صحى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك.

وتم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيتات والأثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة المبذولة لدعم أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى.
القوات المسلحة ترفع كفاءة ٧ مدن جامعية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور
القوات المسلحة ترفع كفاءة ٧ مدن جامعية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور
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