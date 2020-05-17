250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد.. زيادة تذاكر المترو والقطارات يسهم في السداد .. ومطالب ببيع الأراضي غير المستغلة أو تأجيرها

اقتصادية النواب تطالب بزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات لسد ديون الهيئة
بعد بلوغها 250 مليار.. نقل النواب تكشف سبب مديونات السكك الحديد
لسد ديون هيئة السكة الحديد.. برلمانى يطالب بزيادة تذاكر القطارات ومشاركة القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.
وأستطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب لجنتى النقل والشئون الإقتصادية لمعرفة سبب زيادة هذه الديون الى الأن إضافة الى تقديم حلول لتسويها، مؤكدين، أنها ترجع الى عام 1980 فهى ديون متراكمه جاءت نتيجة لقروض من البنوك لشراء عربات وقطارات جديدة وتطوير هيئة السكة الحديدية، ومن أبرز الحلول التى طرحوها زيادة تذاكر المترو والقطارات ومشاركة القطاع الخاص فى سير قطارات بينها وبين الهيئة.
كما طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة أسعار تذاكر القطارات لسد مديونيات هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المميزات والخدمات التى تقدمها الهيئة.
ومن جانبه، قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن مديونيات هيئة السكة الحديد البالغة 250 مليار جنيه ضخمة جدًا، وينبغى التفكير خارج الصندوق لتسويتها.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، ان من أبرز هذه الأفكار هى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار الاراضى فى السكك الحديد الغير مستغلة، إضافة الى السماح لشركات الإستثمار إدارة قطاعات تسير خطوط السكة الحديد بدون أن تتحمل الدوله تكلفة، بمعنى السماح لهم بشراء قطار او قطاريين والسماح بالسير على قطبان السكك الحديدية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تفعيل منظومة نقل البضائع والمحاصيل الزراعية على السكة الحديد من والى المحافظات من جهه تعود بالنفع على القطاع من خلال تحقيق ارباح ومن جهة اخرى تقلل من التلوث البيئى الناتح من النقل العادى.
وأشار النائب ايضا الى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات، واستثناء المواطن البسيط من خلال عمل كارت مدعم له اذا كان يحصل على معاش تكافل وكرامة او بطاقات التموين، وباقى المواطنين يتم عمل لهم خدمات إضافية لتحمل تكلفة زيادة التذاكر.
وشدد "الجوهرى" على ضرورة استغلال جسم القطار فى الداخل والخارج فى الدعايا والإعلانات لجنى الارباح منها، مؤكدًا على ضرورة عمل بوابات اكترونية داخل القطارات لسماح للمواطن الذى يمتلك تذكره فقط بالمرور دون غيره.