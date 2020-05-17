250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد.. زيادة تذاكر المترو والقطارات يسهم في السداد .. ومطالب ببيع الأراضي غير المستغلة أو تأجيرها

اقتصادية النواب تطالب بزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات لسد ديون الهيئة

بعد بلوغها 250 مليار.. نقل النواب تكشف سبب مديونات السكك الحديد

لسد ديون هيئة السكة الحديد.. برلمانى يطالب بزيادة تذاكر القطارات ومشاركة القطاع الخاص





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.





وأستطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب لجنتى النقل والشئون الإقتصادية لمعرفة سبب زيادة هذه الديون الى الأن إضافة الى تقديم حلول لتسويها، مؤكدين، أنها ترجع الى عام 1980 فهى ديون متراكمه جاءت نتيجة لقروض من البنوك لشراء عربات وقطارات جديدة وتطوير هيئة السكة الحديدية ، ومن أبرز الحلول التى طرحوها زيادة تذاكر المترو والقطارات ومشاركة القطاع الخاص فى سير قطارات بينها وبين الهيئة.









قال أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مديونات السكة الحديد التى بلغت 250 مليار جنيه تراكمت منذ عام 1980.

وأضاف"الخشب" لــ"صدى البلد"، ان مديونات هيئة السكة الحديد حدثت نتيجة العديد من القروض من البنوك وهذه القروض تضاف عليها فوائد اخرى وهذه القروض كانت توجه لشراء عربات قطارات جديده لصالح المواطنين إضافة الى تطوير الهيئة.





وأوضح النائب ان هيئة السكة الحديد قبل تولى وزير النقل الحالى كامل الوزير كانت تشهد خسائر كبيرة ولكن بعد توليه ظهرت افكار خارج الصندوق لتسديد هذه المديونيات من جهة وتطوير الهيئة من جهه اخرى.

وأكد النائب ان من أبرز الافكار التى قدمها الوزير بيع الاراضى غير المستغلة التابعة لهيئة السكة الحديد للمستثمرين وعمل شراكة مع القطاع الخاص للاستفاده منها، لسد ديون الهيئة إضافة الى الاستفادة من الخرده الموجوده بالقطاع من خلال عمل مزادات علنية لبيعها.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إيجاد حلول سريعة مع البنوك لتسوية اوضاع ديون السكك الحديدية بعد ما شهدت انجازات وتطورات كبيرة من ضمنها استيراد قطارات من امريكا وتطوير كهربة الاشارات ووصولها الى صعيد مصر وتطوير عدد 200 مزلقان.





كما طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة أسعار تذاكر القطارات لسد مديونيات هيئة السكة الحديد ، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المميزات والخدمات التى تقدمها الهيئة.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن أسعار تذاكر السكة الحديد ضعيفة جدًا نظير الخدمات التى تقدمها الهيئة وينبغى زيادتها لتصل للسعر العادل، مؤكدًا أنه يستبعد من زيادة التذكرة أصحاب المعاشات والموظفين المترددين بشكل مستمر سواء القطاع الخاص او الحكومى وذوى الاحتياجات الخاصة.





وأوضح النائب، أن سبب مديونيات السكة الحديد عدم زيادة أسعار التذاكر منذ فترة كبيرة بالاضافة الى التراكمات من قروض لعمل تطويرات فى السكك الحديدية وغيرها من خسائر واقعه عن عدم استغلال أصول السكك الحديدية من خردة وخلافه وبيعها بالأسعار المعروفة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الى أن بعد تولى كامل الوزير وزير النقل تم بيع الخردة الخاصة بسكك الحديد بـ 300 مليون جنيه بعد ما كانت تباع بـ 10 ملايين جنيه فقط وذلك يظهر أنه كان هناك فساد فى هذا الوقت.

كما طالب النائب بضرورة تأجير الاراضى غير المستغلة فى السكك الحديدية لتعود بالنفع على الهيئة بشكل كبير مما يتم سداد المديونيات الحالية التى بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المطالب سوف يتم سداد الديون المستحقة من 5 سنين الى 10 سنوات.





ومن جانبه، قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن مديونيات هيئة السكة الحديد البالغة 250 مليار جنيه ضخمة جدًا، وينبغى التفكير خارج الصندوق لتسويتها.





وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، ان من أبرز هذه الأفكار هى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار الاراضى فى السكك الحديد الغير مستغلة، إضافة الى السماح لشركات الإستثمار إدارة قطاعات تسير خطوط السكة الحديد بدون أن تتحمل الدوله تكلفة، بمعنى السماح لهم بشراء قطار او قطاريين والسماح بالسير على قطبان السكك الحديدية





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تفعيل منظومة نقل البضائع والمحاصيل الزراعية على السكة الحديد من والى المحافظات من جهه تعود بالنفع على القطاع من خلال تحقيق ارباح ومن جهة اخرى تقلل من التلوث البيئى الناتح من النقل العادى.





وأشار النائب ايضا الى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات ، واستثناء المواطن البسيط من خلال عمل كارت مدعم له اذا كان يحصل على معاش تكافل وكرامة او بطاقات التموين، وباقى المواطنين يتم عمل لهم خدمات إضافية لتحمل تكلفة زيادة التذاكر.



