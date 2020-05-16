AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بزيادة أسعار تذاكر القطارات لسداد ديون السكة الحديد

السبت 16/مايو/2020 - 11:43 م
زيادة اسعار تذاكر
زيادة اسعار تذاكر المترو
Advertisements
حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة أسعار تذاكر القطارات  لسد مديونيات هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المميزات والخدمات التى تقدمها الهيئة.



وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن أسعار تذاكر السكة الحديد ضعيفة جدًا نظير الخدمات التى تقدمها الهيئة وينبغى زيادتها لتصل للسعر العادل، مؤكدًا أنه يستبعد من زيادة التذكرة أصحاب المعاشات والموظفين المترددين بشكل مستمر سواء القطاع الخاص او الحكومى وذوى الاحتياجات الخاصة.


وأوضح النائب، أن سبب مديونيات السكة الحديد عدم زيادة اسعار التذاكر منذ فترة كبيرة بالاضافة الى التراكمات من قروض لعمل تطويرات فى السكك الحديدية وغيرها من خسائر واقعه عن عدم استغلال أصول السكك الحديدية من خردة وخلافه وبيعها بالأسعار المعروفة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الى أن بعد تولى كامل الوزير وزير النقل تم بيع الخرده الخاصة بسكك الحديد بـ 300 مليون جنيه بعد ما كانت تباع بـ 10 ملايين جنيه فقط وذلك يظهر أنه كان هناك فساد فى هذا الوقت.

كما طالب النائب بضرورة تأجير الاراضى غير المستغلة فى السكك الحديدية لتعود بالنفع على الهيئة بشكل كبير مما يتم سداد المديونيات الحالية التى بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المطالب سوف يتم سداد الديون المستحقة من 5 سنين الى 10 سنوات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد

«السيسي» يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية

بعد وصولها 250 مليار جنيه.. نقل البرلمان تكشف سبب مديونيات السكة الحديد

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

إغلاق 3 طرق صحراوية بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

نتيجة مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي؟

شاب يرفض الحصول على 8 ملايين دولار بسبب كورونا

سكان أفريقيا أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا .. لهذا السبب

بعد كورونا .. الحشرة القاتلة تصل بريطانيا.. والبقاء فى المنزل طوق النجاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس فرعونية.. رضوى الشربينى بإطلالة غريبة .. شاهد

فرح ودموع.. أمطار مكة تخطف قلوب السعوديين

بالأبيض والذهبي .. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة