برلماني يطالب بزيادة أسعار تذاكر القطارات لسداد ديون السكة الحديد

طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة أسعار تذاكر القطارات لسد مديونيات هيئة السكة الحديد ، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المميزات والخدمات التى تقدمها الهيئة.













وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن أسعار تذاكر السكة الحديد ضعيفة جدًا نظير الخدمات التى تقدمها الهيئة وينبغى زيادتها لتصل للسعر العادل، مؤكدًا أنه يستبعد من زيادة التذكرة أصحاب المعاشات والموظفين المترددين بشكل مستمر سواء القطاع الخاص او الحكومى وذوى الاحتياجات الخاصة.









وأوضح النائب، أن سبب مديونيات السكة الحديد عدم زيادة اسعار التذاكر منذ فترة كبيرة بالاضافة الى التراكمات من قروض لعمل تطويرات فى السكك الحديدية وغيرها من خسائر واقعه عن عدم استغلال أصول السكك الحديدية من خردة وخلافه وبيعها بالأسعار المعروفة.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الى أن بعد تولى كامل الوزير وزير النقل تم بيع الخرده الخاصة بسكك الحديد بـ 300 مليون جنيه بعد ما كانت تباع بـ 10 ملايين جنيه فقط وذلك يظهر أنه كان هناك فساد فى هذا الوقت.





كما طالب النائب بضرورة تأجير الاراضى غير المستغلة فى السكك الحديدية لتعود بالنفع على الهيئة بشكل كبير مما يتم سداد المديونيات الحالية التى بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المطالب سوف يتم سداد الديون المستحقة من 5 سنين الى 10 سنوات.



