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برلمان

بعد وصولها 250 مليار جنيه.. نقل البرلمان تكشف سبب مديونيات السكة الحديد

السبت 16/مايو/2020 - 10:17 م
هيئة السكك
هيئة السكك
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حسن رضوان
قال أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مديونات السكة الحديد التى بلغت 250 مليار جنيه تراكمت منذ عام 1980.


وأضاف"الخشب" لــ"صدى البلد"، ان مديونات هيئة السكة الحديد حدثت نتيجة العديد من القروض من البنوك وهذه القروض تضاف عليها فوائد اخرى وهذه القروض كانت توجه لشراء عربات قطارات جديده لصالح المواطنين إضافة الى تطوير الهيئة.


وأوضح النائب ان هيئة السكة الحديد قبل تولى وزير النقل الحالى كامل الوزير كانت تشهد خسائر كبيرة ولكن بعد توليه ظهرت افكار خارج الصندوق لتسديد هذه المديونيات من جهة وتطوير الهيئة من جهه اخرى.

وأكد النائب ان من أبرز الافكار التى قدمها الوزير بيع الاراضى غير المستغلة التابعة لهيئة السكة الحديد للمستثمرين وعمل شراكة مع القطاع الخاص للاستفاده منها، لسد ديون الهيئة إضافة الى الاستفادة من الخرده الموجوده بالقطاع من خلال عمل مزادات علنية لبيعها.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إيجاد حلول سريعة مع البنوك لتسوية اوضاع ديون السكك الحديدية بعد ما شهدت انجازات وتطورات كبيرة من ضمنها استيراد قطارات من امريكا وتطوير كهربة الاشارات ووصولها الى صعيد مصر وتطوير عدد 200 مزلقان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.


وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.
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