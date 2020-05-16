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برلمان

فرج عامر: القوات المسلحة ثأرت للشهداء بتصفية البؤر والتنظيمات الإرهابية بسيناء

السبت 16/مايو/2020 - 01:06 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود صقور وبوسل قواتنا المسلحة في حربهم ضد الإرهاب وما يحققونه من نجاحات كبيرة في تتبع وتصفية البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وأكد "عامر" فى بيان له أصدره اليوم أن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل خلال الساعات الماضية بشمال سيناء إنما هى دليل قاطع على إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعب مصر إلى بر الأمان والثأر لجميع شهداء مصر الأبرار والإصرار على تحرير سيناء كلها وجميع أنحاء البلاد من قوى الشر والظلام والإرهاب.


وقال إن الشعب المصرى العظيم يقف صفا واحدًا ويدا واحدة خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود معربا عن ثقته التامة فى قدرة مصر على القضاء على الإرهاب والإرهابيين وفى القريب العاجل.
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