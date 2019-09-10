iPhone 11 Pro .. مواصفات جبارة بحجم استثنائي .. فيديو وصور

أزاحت شركة Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، اليوم الستار عن أحدث نسخة من إصدراها الجديد بحجم استثنائى، وهو iPhone 11 Pro بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، بعدما تابع الملايين حول العالم هذا الحدث الضخم.



جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.



وزودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.



ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.



ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3190 أمبير التى تصمد أكثر 4 ساعات من آيفون XS، وأخيراً تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1100 دولار أمريكي، فى 4 ألوان هم الزيتى و الأبيض، والأسود، والذهبى.

