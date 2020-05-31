أيهما أفضل هاتف iPhone SE أم Galaxy S10 .. اعرف الفرق .. فيديو





وحسب موقع Android Police فإن هاتف Galaxy S10 الذى صدر العام الماضى لا يزال يستحوذ على الأضواء بإمكانياته المبهرة، بالرغم من صدور هاتف iPhone SE منذ عدة أسابيع قليلة.





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هاتف سامسونج Galaxy S20





شاشة هاتف سامسونج Galaxy S10





يأتى هاتف سامسونج Galaxy S10 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع AMOLED ، وبدقة 1440 × 3040 بكسل، وطبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسر، كما يدعم خاصية الـ HDR10+.





كاميرا هاتف سامسونج Galaxy S10









ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S10 على ثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة متغيرة f/1.5 ، والثانية عدسة مكبرة ، والثالثة بدقة 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2، أما كاميرا السيلفى فبدقة 10 ميجابكسل وبدقة f/1.9.





وبالنسبة للفيديو فإن الهاتف يدعم تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 2160 بيكسل 4K ، وبسرعة 60 لقطة في الثانية، أو بجودة 720 بكسل، وبسرعة 960 لقطة في الثانية ويعنى أن الهاتف يتميز بتسجيل الفيديوهات البطيئة بجودة عالية.





معالج هاتف سامسونج Galaxy S10 والأداء





ويأتي Galaxy S10 بمعالج سامسونج Exynos 9820 Octa بتقنية 8 نانومتر خارج الولايات المتحدة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 و 512 جيجابايت.









بطارية هاتف سامسونج Galaxy S10









يأتي هاتف Galaxy S10 مع بطارية بسعة 3400 مللى أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، كما تدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع.





سعر هاتف سامسونج Galaxy S10





ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S10 لنسخة 128 جيجابايت 899 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 14.255 الف جنيه مصرى.





هاتف آيفون iPhone SE





شاشة هاتف iPhone SE





يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.





كاميرا هاتف iPhone SE









ويحتوى هاتف iPhone SE على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.





معالج هاتف iPhone SE والأداء





يتميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID .





سعر هاتف iPhone SE









ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.



