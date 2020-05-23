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تكنولوجيا

أيهما أفضل .. هاتف iPhone SE أم Galaxy A51.. نفس السعر ومواصفات مختلفة.. اعرف الفرق .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:04 ص
هاتف iPhone SE أم
هاتف iPhone SE أم Galaxy A51.. نفس السعر ومواصفات مختلفة
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ندى على
يعتبر العام الحالى 2020 هو عام الهواتف الذكية بامتياز، حيث قررت كبرى شركات الهواتف مثل آيفون وسامسونج بإصدار هواتف بإمكانيات عالية، ولكن بأسعار رخيصة، ويتمثل ذلك في هاتف آيفون رخيص الثمن iPhone SE و هاتف سامسونج Galaxy A51 ، ورغم الشهرة التى يتمتع بها آيفون فإن الهاتفين من نفس الفئة السعرية كما أنها متشابهان في بعض الإمكانيات، فهاتفى iPhone SE و Galaxy A51 من الفئة السعرية تحت 7000 جنيه مصرى. 

Galaxy A51 vs. iPhone SE: Which one is right for you? - CNN

ويتم إدراج هاتفى  iPhone SE و كذلك Galaxy A51 من فئة الهواتف المتوسطة، حيث تتنافس آيفون وسامسونج على هواتف iPhone 11 و Galaxy S20 في فئة الهواتف الرائدة أو Flagship   فلاج شيب والمرتفعة السعر. 


وعند تقارب الأسعار بين هاتفين يكون الأمر محيرا للغاية عند الشراء، ولذلك يتراجع كثيرون عن قرار الشراء أو يختارون بطريقة عشوائية، ووفقا لشبكة CNN فإن هناك بعض العوامل التى عند معرفتها في الهاتفين ستقوم بحسم الأمر عند العديد من المشترين المحتملين. 

هاتف آيفون  iPhone SE 

شاشة هاتف iPhone SE
Halide Camera adds full iPhone SE support, including Portrait mode ...

يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.


كاميرا هاتف iPhone SE
Apple iPhone SE (2020) review: Old is new, again! - Android Authority

ويحتوى هاتف iPhone SE  على  كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.

 معالج هاتف iPhone SE والأداء 
Apple iPhone SE (2020) - Full phone specifications

يتميز هاتف  iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل،  وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على  زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID . 


سعر هاتف iPhone SE  
iPhone SE (2020) Review: It All Adds Up! - YouTube

ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف  iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB  أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.

ويتوفر هاتف iPhone SE  بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر

هاتف Galaxy A51 

شاشة هاتف Galaxy A51 
Samsung Galaxy A51 Dual SIM 128GB 6GB RAM 4G LTE Black
يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها. 


كاميرا هاتف Galaxy A51 
Samsung Galaxy A51 - 6GB RAM - 128GB - Black | 2B Egypt

ويأتي هاتف Galaxy A51 بكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة.


والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

معالج هاتف  Galaxy A51 والأداء 
Nillkin Super Frosted Shield Samsung Galaxy A51 Case

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10. 


سعر هاتف Galaxy A51 
Shop Samsung Galaxy A51 - 6.5-inch 128GB/6GB Dual SIM 4G Mobile ...

ويتوفر هاتف Galaxy A51  نسختين وهى بسعة 64 GB و128 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB  أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه، وهو نفس سعر هاتف iPhone SE. 

 ويتوفر هاتف Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق.

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