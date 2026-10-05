مقتل 371 حوثيا وأسر 32 في معركة تحرير باب المندب

أفادت قناة العربية بأن الحصيلة الأولية لخسائر ميليشيا الحوثي في معارك جبهة باب المندب بلغت مئات القتلى والأسرى.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين خلال المواجهات.

وأوضحت أن هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع في ظل استمرار عمليات الحصر الميداني للخسائر.

وناشدت المصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في انتشال جثث قتلى الميليشيا من مناطق المواجهات في باب المندب.



الجيش يقطع الإمداد ومئات الحوثيين محاصرون

وقال الناطق باسم الجيش إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، مؤكداً أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها.

انهيارات حوثية وأسرى حاولوا الهروب بحراً

وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر الحوثي في جزيرة ميون وباب المندب تفاوض على الاستسلام، فيما أظهرت مشاهد متداولة أسرى من الميليشيا بعد دخول قوات درع الوطن وألوية العمالقة.

وقالت قوات العمالقة إنها أسرت عناصر حاولت الهروب عبر البحر، بينما انسحبت أكثر من 50 عربة تقل عشرات الحوثيين من البريهة وبني بكاري نحو الكدحة في تعز.