أزمة دبلوماسية تهز تل أبيب.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا

نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين مفادها أن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من السفارة في لندن، في حال لم يتم إلغاء قرار وزير الخارجية جدعون ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وبلغ تدهور العلاقات بين لندن وتل أبيب ذروته مع القرار البريطاني، الذي اتُخذ الشهر الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ورداً على ذلك القرار، أعلن ساعر - من بين إجراءات أخرى - عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وسحب الاعتمادات الدبلوماسية من طاقمها؛ ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الخميس.

والشهر الماضي، اتجهت مجموعة من الدول إلى فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد التحركات الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني.

وتضم القائمة المملكة المتحدة، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، كندا، وهولندا.

كانت 11 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، إلى جانب المملكة المتحدة، قد أعلنت التوجه نحو فرض قيود وطنية و دعم إجراءات أوروبية تستهدف التجارة في السلع القادمة من المستوطنات، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.