ماشى عكس .. القبض على قائد سيارة نقل بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة " نقل" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالمنيا معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "يحمل رخصة قيادة منتهية"– مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.