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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم واشنطن يتوسع ضد الحوثيين.. 200 مستشار أمريكي يدعمون السعودية في اليمن

الجيش السعودي
الجيش السعودي
قسم الخارجي

كشف مسؤول أمريكي يوم الاثنين أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين، مضيفا أن السعودية تستخدم القدرات الأمريكية للتزود بالوقود بالدفاع عن أجوائها ودعم القوات المناوئة للحوثيين.

وأوضح المسئول الأمريكي في تصريحات لـ"الجزيرة" أن نحو 200 من المستشارين الأمريكيين يوفرون المشورة في مراكز التخطيط السعودية، ويساعدون القوات السعودية في عمليات الاستهداف بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لنا أهداف خاصة هناك.

ولفت إلى أن حاملة الطائرات بوش غادرت الشرق الأوسط وهي في تايلاند للاستراحة وستعود إلى المنطقة، مضيفا أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 130 سفينة منذ منتصف يوليو الماضي في إطار الحصار على موانئ إيران.

وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تحكم الحصار على إيران التي تعاني اقتصاديا وتشعر بوطأة ضغوطنا التي ستتواصل.

الدعم الأمريكي يتوسع ضد الحوثيين الدعم الأمريكي واشنطن تساند السعودية السعودية هجمات الحوثيين مراكز التخطيط السعودية

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