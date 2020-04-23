أبرز الفروق والاختلافات بين هاتفي IPhone SE و IPhone 11

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن أحدث إصدار من هاتفها منخفض الثمن لعام 2020 iPhone SE، بعد ما حقق الجيل الأول الذي أطلقته في عام 2016، نجاحا كبيرا بفضل ميزاته.









ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، يعتبر هاتف iPhone SE الجديد أرخص وأصغر هاتف آيفون بمواصفات قوية، حيث يعمل بنفس المعالج الذي تعمل به سلسلة هواتف iPhone 11، من آبل A13 Bionic.





وفيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone SE الجديد وآيفون 11:





- التصميم والحجم:

يأتي هاتف iPhone SE بتصميم أنيق من الزجاج المتين مع إطار من الألومنيوم، وواجهة أمامية باللون الأسود أعلى الشاشة وأسفلها. كما ظهر في الهاتف زر الشاشة الرئيسية التقليدي لهواتف آيفون، الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع Touch ID، كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء، بينما يأتي هاتف آيفون 11 بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، وتشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية، مع وجود نتوء في الأعلى يضم مستشعرات التعرف على الوجه والكاميرا الأمامية، كما يدعم ميزة مقاومة الماء حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة.









- الكاميرا:

يأتي هاتف آيفون الجديد بكاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x، بينما يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وذات نطاق رؤية عريض بزاوية 120 درجة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.









بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف iPhone SE كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، بينما هاتف آيفون 11 بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة ‏f/2.2‏، تدعم ميزة ضبط العمق، وتسجيل فيديو بدقة 4K.









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- المعالج ومساحة التخزين:

يعمل الهاتفان بأحدث معالجات آبل A13 Bionic، والذى يقدم أداء أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%، أما بالنسبة لسعة التخزين فيأتي الهاتفان بنفس سعة التخزين الداخلية، حيث يتوفران بثلاثة خيارات بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.









وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي RAM، يعمل هاتف iPhone SE بذاكرة سعتها 3 جيجابايت، بينما يعمل هاتف iPhone 11 بذاكرة سعتها 4 جيجابايت.









- البطارية:

يعمل هاتف iPhone SE ببطارية سعتها 1821 مللي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، أما هاتف iPhone 11 يعمل ببطارية سعتها 3110 مللي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.





- الشاشة:

يأتي هاتف iPhone SE بشاشة LCD تطلق عليها آبل اسم Retina HD بقياس 4.7 بوصة، وبدقة 1334 × 750 بكسل، أما بالنسبة لهاتف iPhone 11 فيأتي بشاشة LCD بقياس 6.1 بوصة تطلق عليها آبل اسم Liquid Retin، وبدقة 1792 × 828 بكسل.









- السعر:

يبدأ هاتف iPhone SE بسعر 399 دولارا للنسخة بسعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، وسعر 449 دولار لنسخة 128 جيجابايت، وسعر 549 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، وبينما يبدأ هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، و749 دولارا لنسخة 128 جيجابايت، و 849 دولارا لنسخة 256 جيجابايت.









ومن حيث الألوان، يأتي كلا الهاتفين بأـلوان آيفون المعتادة الأسود والأبيض والأحمر، ويتوفر iPhone 11 أيضا باللون الأصفر، والأخضر، والبنفسجي.