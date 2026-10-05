وكيل اتصالات النواب: رسائل أكتوبر تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر حملت رسائل وطنية بشأن حماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الدولة.

أكتوبر.. إرادة مصرية متجددة

وقال طاهر إن ذكرى انتصارات أكتوبر تجسد قدرة المصريين على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن جاهزية القوات المسلحة تعكس حرص الدولة على حماية حدودها واستقرارها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

مواجهة الأعباء ودعم المواطن

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن الأعباء المعيشية يعكس إدراكًا للتحديات التي تواجه الأسر المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاح والتنمية ومعالجة المشكلات من جذورها لتحسين مستوى المعيشة.

تماسك الدولة ووحدة الجبهة الداخلية

وشدد وكيل لجنة الاتصالات على أن قوة مؤسسات الدولة ووعي الشعب يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات وحماية الاستقرار، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية.

فلسطين والنيل.. ثوابت مصرية

ولفت إلى تأكيد الرئيس دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير، إلى جانب دعم وحدة الدول العربية وسيادتها، والحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية والقانونية في مياه النيل.

تحية للقوات المسلحة والشعب المصري

وفي ختام تصريحاته، هنأ طاهر، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن الانتصار سيظل رمزًا لقدرة مصر على مواجهة التحديات ومواصلة البناء والتنمية.