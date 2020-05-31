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تكنولوجيا

للمرة الثالثة.. آبل تدفع 10 ملايين يورو غرامة لإبطائها بطاريات آيفون القديمة عمدا

الأحد 31/مايو/2020 - 09:01 م
آبل تدفع 10 مليون
آبل تدفع 10 مليون يورو غرامة لإبطائها بطاريات آيفون القديمة
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ندى على
خسرت شركة Apple  آبل الدعوى القضائية المعرفة بإبطاء بطاريات آيفون القديمة عمدا، في إيطاليا، حيث ستضطر آبل إلى دفع غرامة بقيمة 10 ملايين يورو لمستخدمى آيفون المتضررين في إيطاليا، وذلك بعد دفعها غرامة في فرنسا والولايات المتحدة. 

وبحسب موقع  WCCFtech فإن القضية تم رفعها في عام 2018، حيث زعمت الدعوى أن شركة آبل فشلت في الكشف عن مشكلة تقييد الأداء التي حدثت مع نظام التشغيل iOS 10.2.1 في أجهزة آيفون القديمة المزودة ببطاريات لم تكن في كفاءتها بنسبة 100% . 


وانتشرت مشكلة إبطاء بطاريات هواتف آيفون في عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، حيث اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون من عدم كفاءة بطاريات هواتف آيفون القديمة.
 
 وبعد اتهام الشركة باجبار المستخدمين على إجبار شراء الهواتف الذكية، اعترفت آبل بالأمر ولكنها اعترضت على أن يكون قراراها بإبطاء البطاريات لزيادة عملية شراء الهواتف الجديدة؛ ولكنها فعلت ذلك لتقليل الطلب والاعتماد على بطاريات الهواتف القديمة لأن أداء معالجات هذه البطاريات قد تكون عرضة للخطر حيث أن هذه المعالجات هى أهم جزء في البطاريات.

وعرضت آبل استبدال بطارية بقيمة حوالى  29 دولارًا لمستخدمي آيفون لفترة محدودة، كما قامت بإصدار تحديثًا للبرنامج لإضافة مراقبة سلامة البطارية في iOS.

ومؤخرا تلقت آبل موافقة مبدئية لدفع 500 مليون دولار أمريكى لتسوية نفس القضية، كما قامت قبلها، هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الفساد الفرنسية بتغريم شركة أبل 25 مليون يورو أى ما يعادل 27.3 مليون دولار أمريكى.

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