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تكنولوجيا

هاكرز يسربون تحديث iOS 14 القادم من آبل قبل أشهر من إطلاقه.. اعرف القصة .. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:00 ص
اكرز يسربون تحديث
اكرز يسربون تحديث iOS 14 القادم من آبل قبل أشهر من إطلاقه
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ندى على
في ظاهرة غريبة من نوعها، انتشرت تسريبات عديدة عن تحديث iOS 14  القادم من شركة آبل، على العديد من المواقع والمدونات التكنولوجية، والتى تم تسريبها من قبل هاكرز، وهو أمرا يعد غريبا حيث أن التحديث لم يصدر رسميا حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إصداره في الفترة القادمة.

وبحسب موقع Pocketnow فإنه في شهر فبراير الماضى، وصلت تسريبات عن تحديث iOS 14  القادم من شركة آبل، والخصائص التى ستتمتع بها أجهزة iOS  إلى أيدى العديد من المتخصصين والتكنولوجيين، والتى أساسا وصلت إليهم من قبل مجموعة من الهاكرز. 


وتبدأ القصة عندما قام أحد الاشخاص من شراء نسخة هاتف iPhone 11 ، في شهر ديسمبرالعام الماضى، وفوجئ هذا الشخص أن الهاتف مثبت عليه التحديث الذى لم يصدر رسميا حتى الآن، وقام ببيعها لمجموعة من الهاكرز الذىن قاموا بتسريبها. 

وتحتوى التسريبات على التطبيقات الاختبار وواجهة متعددة المهام ذات تمتاز بالتصميم الجديد، بالإضافة إلى تطبيق جديد لمسح رموز QR أو ما يعرف بالباركود وهو عبارة عن ماسح ضوئى لاختبار الأشياء، مع العديد من الميزات الأخرى. 

ومن المفترض أن يصدر تحديث iOS 14 خلال الأشهر القادمة، حيث كانت آبل قد أطلقت تحديث  iOS 13.5، رسميا يوم الخميس الماضى، ويحتوى على ثلاث مميزات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، من بينها عرض إشعارات للتعرض وتحديد موقع المصابين بفيروس كورونا، وتغييرات في Face ID و FaceTime.

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