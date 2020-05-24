لربط آيفون بكمبيوتر MacOS.. آبل تصدر تطبيقا للرسائل يسهل المشاركة بين أجهزتها.. فيديو

وتقنية Catalyst هي عبارة عن مشروع من شركة آبل لدمج التطوير بين تطبيقات iOS وMacOS، بحيث يمكن تبادل الرسائل والملفات وغيرها بين هواتف آيفون و آيباد مع أجهزة كمبيوترMac، وأشاد بعض المطورين، و

باستخدام هذه التكنولوجيا، في تجربة جديدة لتبادل الرسائل على أجهزة وMacOS.