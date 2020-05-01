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تكنولوجيا

انتبه ..ثغرة خطيرة في نظام تشغيل آبل macOS تستهلك مساحة التخزين

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:00 ص
ثغرة خطيرة في نظام
ثغرة خطيرة في نظام تشغيل آبل macOS تستهلك مساحة التخزين
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شيماء عبد المنعم
ظهرت  خلال الفترة الماضية، مشكلة في نظام التشغيل التابع لشركة آبل macOS، تؤدي إلى استنفاذ سعة التخزين على أجهزة الحاسب المحمولة، بحسب ما ذكره موقع "tomsguide".

ووفقا لتقرير نشر مؤخرا، على إحدى المدونات  حول ثغرة macOS، والتي ترجع إلى تطبيق يسمي Image Capture، والذي يستخدم لنقل الصور من الأجهزة الخارجية إلى أقراص التخزين أو سعة تخزين خارجية.

وعند استخدام التطبيق لجلب الصور ومقاطع الفيديو من iPhone أو iPad، يعمل التطبيق على إضافة 1.5 ميجا بايت من سعة البيانات الفارغة في كل ملف يتم نقله.


ولحسن الحظ، بدأت شركة آبل بالفعل على إصلاح مشكلة ثغرة macOS، إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية لم توضح موعد محدد للإنتهاء من إصلاحها وإطلاق تصحيح للمستخدمين.

وتحدث المشكلة للمستخدمين الذين يقومون بإلغاء تحديد خيار"Keep Originals" في تطبيق Image Capture، حيث عادةً ما يقوم المستخدمون بذلك من أجل تحسين التوافق بين التطبيقات أو الأنظمة الأساسية

ولقد تم العثور على المشكلة في البداية من قبل فريق NeoFinder، والذي قام بمشاركة المشكلة مع آبل في منشور على مدونة MacRumors.

وتوجد عدة طرق للتغلب على هذه المشكلة بشكل مؤقت، يقدم فريق NeoFinder إصدار تجريبي من تطبيق تابع لجهة خارجية يعرف بتطبيق Graphic Converter، ويقدم هذا التطبيق إختيار لإزالة البيانات، حيث يؤكد NeoFinder على أنه الإختيار الأنسب لمعالجة المشكلة في الوقت الحالي.
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