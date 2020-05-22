بمليار دولار.. آبل تبني فندقا لموظفيها في مدينة أوستن الأمريكية

ذكرت تقارير أن شركة آبل ستبنى فندقا جديدا، فى شمال غرب أوستن، يحتوى على 192 غرفة، وبطول أكثر من 75 ألف قدم، وذلك لخدمة الموظفين الذين سيسافرون إلى مقر الشركة من مدينة أوستن في ولاية تكساس الامريكية، إلى مقر آبل الرئيسي.









وبحسب صحيفة Community Impact الأمريكية فإنه بعد قرار شركة آبل الرجوع تدريجيا إلى العمل، بعد إغلاق مقارها ومتاجرها في جميع أنحاء العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، فإنها تعد فندقا لموظفيها من مدينة أوستن إلى مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو فى ولاية كاليفورنيا لتسهيل عملية السفر عليهم.

















ويبلغ طول الفندق أكثر من 75 ألف قدم وبارتفاع 6 طوابق، ويحتوى على 192 غرفة، وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها سوف توظف على الفور 5000 عامل جديد في المبنى الجديد. إلا أنها قالت مؤخرا أن هذا الموقع الجديد يمكن أن يضم ما يصل إلى 15 ألف عامل.









ويعمل حاليًا حوالي 7000 موظف من شركة آبل في مدينة أوستن، وتبين خطة الموقع أن شركة آبل تعتزم بناء أكثر من 2.3 مليون قدم مربع من مساحة المكاتب لإيواء الموظفين في المبنى.









ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها في وقت بحلول العام القادم 2021 ، وبتكلفة إجمالية للمشروع بقيمة مليار دولار، وكانت الشركة قررت فتح أكثر من 25 متجرا لها فى الولايات المتحدة بالإضافة إلى فتح حوالى 100 متجر آخر حول العالم.



