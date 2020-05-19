+Apple TV تشتري أفلاما من هوليوود لبثها حصريا ومنافسة نتفليكس

كشفت تسريبات عن أن شركة آبل تريد الاستحواذ على عدد كبير من الأفلام والأعمال الدرامية القديمة في هوليوود، إضافة إلى قيامها بشراء عدد من الأعمال الجديدة لمنافسة منصات البث التليفزيونى الكبيرة مثل نتفليكس





وحسب وكالة "بلومبرج" فإن شركة آبل عن طريق خدمة البث التليفزيونية + Apple TV تقوم بشراء عدد هائل من الأعمال السينمائية والدرامية القديمة للدخول فى خط المنافسة مع تقوم بشراء عدد هائل من الأعمال السينمائية والدرامية القديمة للدخول فى خط المنافسة مع نتفليكس المستحوذة على أكبر عدد المشتركين لخدمتها في العالم.





وتسعى + Apple TV من وراء شراء الأفلام والأعمال الدرامية القديمة الى أخذ تراخيص من الشركات المنتجة لهذه الأعمال لعرضها على القناة بشكل حصرى وبالتالى فالمشاهدون العاديون الذين لا يمتلكون اشتراكا في المنصة لن يتمكنوا من مشاهدة هذه الأفلام.





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وتتصدر خدمة البث التليفزيونى، نتفليكس، من حيث عدد المشتركين بحوالى 176 مليون مشترك في العالم، حيث يزيد عدد مشتركيها إلى ثلاثة أضعاف قناة ديزنى بلس، التى وصلت إلى أكثر من 50 مليون مشترك، والتى تعتبر منافسا محتملا لنتفليكس Netflix ، وربما قد تتفوق عليها في المستقبل.





و تطمح آبل عن طريق منصة + Apple TV دخول المنافسة مع هذه المنصات الكبيرة، واجتذاب عدد كبير من المشتركين عن طريق شراء الأعمال لأعمال السينمائية والدرامية القديمة.



