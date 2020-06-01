خيبة أمل للمحتجين الأمريكيين بعد سرقة هواتف آيفون.. وآبل تسخر منهم.. فيديو وصور

في ظل الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل رجل أمريكى من أصول أفريقية على يد شرطى أبيض، سادت حالة من النهب والسرقة في جميع أنحاء الولايات خاصة ولاية مينيسوتا والتى قامت فيها الأحداث





ومن ضمن أحداث السلب والنهب تسارع المتظاهرون والمحتجون إلى تكسير محال ومتاجر شركة آبل وقامو بسرقة هواتف آيفون وآيباد وساعات آبل Apple Watches وكذلك أجهزة Mac.





وبحسب موقع The Apple Post فإن كل المتظاهرين الذين قاموا بسرقة أجهزة آبل ومن آيفون و آيباد فوجئوا عند فتح الهواتف برسالة من آبل تخبرهم أن يقوموا بإرجاع الهواتف إلى المتاجر مرة أخرى وتسليمها للإدارة لأنه تم تحديد أماكنهم وسيتم تبليغ الشرطة.





وبالفعل اضطر كل المحتجون الذين سرقو الهواتف والأجهزة إلى المتاجر مرة أخرى، حيث أنه عند سرقة أى جهاز من متجر لشركة آبل تقوم أجهزة الاستشعار القريبة تلقائيًا بغلق كل الأجهزة حتى لا يستطيع السارقون فتحها وبالتالى عدم الاستفادة منها.





وتداول عدد كبير من المغردين على موقع تويتر خيبة الأمل التى لاحقت المتظاهرون الذين قاموا بسرقة الآيفون، مما اعتبر العديد منهم أن شركة آبل تسخر منهم بهذه الرسالة.





ولم يقف المحتجون عند هذا الأمر فقد اخترقت مجموعة من الهاكرز الموقع الإلكترونى لقسم شرطة مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا، وظهر الهاكرز في الفيديو الذى قاموا ببثه على صفحة Anonymous على فيسبوك بتوجيه عدة رسائل للشرطة فى المدينة يقولون فيها أنه سيتم الكشف عن الجرائم التى ترتكبها الشرطة.





ومنذ قليل كانت قد اندلعت تظاهرات في أكثر من 30 مدينة وولاية أمريكية بسبب مقتل المواطن جورج فلويد ، على يد ضابط شرطة أبيض، وتم إعلان حتى الآن أكثر من 25 مدينة أمريكية في 16 ولاية حظر التجول للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما دعا لاستدعاء قوات الحرس الوطني.







