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أخبار العالم

فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء إلى 6 صباحا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 

نشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي. 

وكان انتشر نحو 5000 عضو من الحرس الوطني صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى الضرب بقوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى. 

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