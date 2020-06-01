AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين في واشنطن.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
نشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن. 

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي. 

وكان تم نشر حوالي 5000 عضو من الحرس الوطني صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى الضرب بقوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى. 

وكشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن حدوث توترات في محيط البيت الأبيض بسبب اندلاع الاحتجاجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 164 عاما.. حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الشاملة للحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات

11 ألف عنصر لولاية واحدة .. الجيش الأمريكي يستدعي الحرس الوطني لمواجهة مظاهرات مقتل جورج فلويد

نشر 5 آلاف من الحرس الوطني الأمريكي في 15 ولاية بعد مقتل جورج فلويد

صدامات بين المحتجين والشرطة في محيط البيت الأبيض

ترامب يطالب باستخدام القوة والاعتقالات ضد المحتجين في بلاده

فرض حظر التجول الليلي في 25 مدينة أمريكية بسبب الاحتجاجات

ترشيحاتنا

كورونا يهاجم سيدات الإعلام.. إصابة المذيعة داليا أبو عمر بالفيروس

وزير التعليم: حل أزمة مصروفات المدارس الخاصة بقواعد عامة ترضي جميع الأطراف قبل بدء الدراسة

أشرف زكي: الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي سيئة.. فيديو

بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

دعاء النوم للأطفال.. 8 أدعية تحفظ طفلك من الشياطين

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها