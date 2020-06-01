اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين في واشنطن.. فيديو





فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي.





وكان تم نشر حوالي 5000 عضو من الحرس الوطني صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.





ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى الضرب بقوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى.





وكشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن حدوث توترات في محيط البيت الأبيض بسبب اندلاع الاحتجاجات.



