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تكنولوجيا

بسبب الاحتجاجات الأمريكية.. هاكرز يخترقون عددا من مواقع أقسام الشرطة ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:01 ص
هاكرز يخترقون عدد
هاكرز يخترقون عدد من مواقع أقسام الشرطة بعد بث فيديو لتهديد
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ندى على
اخترقت مجموعة من الهاكرز الموقع الإلكترونى لقسم شرطة مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتى تقوم فيها الاحتجاجات ضد مقتل رجل أمريكى من أصول أفريقية على يد شرطى أبيض، وذلك بعد إرسال فيديو تحذير لاختراق موقع قسم الشرطة. 

وبحسب موقع Heavy الأمريكى فإن موقع قسم الشركة قد تعطل منذ حوالى أمس وأول أمس بشكل متقطع، وتلقى عدد كبير من المستخدمين رسالة خطأ توضح بأن الموقع متعطل. 


الغريب فى الأمر أن هناك عددا كبيرا من مواقع أقسام الشركة في مدينة مينيابولس قد تعطلت لعدد ساعات، حتى أن الصفحة الرسمية للمدينة قد تعطلت أيضا. 

وقام الهاكرز ببث فيديو تهديد لمركز شرطة مينيابولس على صفحة على موقع فيسبوك بقيامهم باختراق الموقع يوم 28 مايو، وهو ما حدث بالفعل حيث تعطل الموقع لساعات طويلة لمدة يومين بشكل متقطع. 

وظهر الهاكرز في الفيديو الذى قاموا ببثه على صفحة Anonymous على فيسبوك بتوجيه عدة رسائل للشرطة فى المدينة يقولون فيها أنه سيتم الكشف عن الجرائم التى ترتكبها الشرطة.  

وأضافوا أن هؤلاء الضباط  سيواجهوا اتهامات جنائية، ولابد أن يواجه الضابط المتسبب بقتل جورج فلويد، لأمريكي من أصول أفريقية،  بشكل خاص اتهامات بالقتل، وقالوا إن العدالة ستنفذ، وستتكشف الجرائم الكثيرة التى يقومون بها للعالم. 

ومنذ قليل كانت قد اندلعت تظاهرات في أكثر من 30 مدينة وولاية أمريكية بسبب مقتل المواطن جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، وتم إعلان حتى الآن أكثر من 25 مدينة أمريكية في 16 ولاية حظر التجول للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما دعا لاستدعاء قوات الحرس الوطني.

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