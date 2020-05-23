هاكرز يسرقون بيانات 25 مليون مستخدم لتطبيق تعليمى شهير

قام مجموعة من الهاكرز بسرقة بيانات شخصية لأكثر من 25 مليون مستخدم لتطبيق تعليمى شهير متخصص في الرياضيات يسمى Mathway، كما قاموا ببيع هذه المعلومات على الدارك ويب





وبحسب موقع ZDNet التقنى فإن مجموعة الهاكرز فإن مجموعة الهاكرز ShinyHunters قامت باختراق أكثر من 25 مليون مستخدم على تطبيق Mathway وهو تطبيق شهير لحل مسائل الرياضيات، وتشمل البيانات أرقام هواتف المستخدمين وكلمات السر الخاصة بهم، وبيعها.









وقد تم بيع بيانات مستخدمى تطبيق الرياضيات Mathway مقابل ما يعادل 4000 دولار بعملة البيتكوين، وفقًا للعينات التي قام بمراجعتها موقع ZDNet، كما قاموا باستخدام خوارزميات معينة لتفكيك كلمات السر المشفرة جيدا.





وقامت مجموعة المخترقين ShinyHunters منذ أسابيع قليلة، بتسريب بيانات لـ 91 مليون مستخدم لتطبيق Tokopedia ، وهو أكبر تطبيق تجاري في إندونيسيا، و ويدعمه عدد كبير من المستثمرين العالميين حيث تصل قيمته السوقية ل أكثر من 2 مليار دولار ويديره أحد أبرز رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا في إندونيسيا.





ووصل إجمالى عدد بيانات المستخدمين الذين تم تسريب معلوماتهم وبيعها على الدارك ويب عن طريق مجموعة الهاكرز ShinyHunters خلال الفترة الأخيرة فقط إلى أكثر من 200 مليون مستخدم.



