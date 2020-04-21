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تكنولوجيا

هاكرز يستولون على مبلغ خيالي من الأموال المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:04 ص
هاكرز يستولون على
هاكرز يستولون على مبلغ خيالي من الأموال المخصصة لمواجهة فيرو
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شيماء عبد المنعم
استولي قراصنة الإنترنت (الهاكرز)، باستخدام مخطط تقليدي للتصيد الاحتيالى على عشرات الملايين من اليورو المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمكافحة فيروس كورونا، من حكومة مقاطعة شمال الراين وستفاليا، وهي مقاطعة تقع في غرب ألمانيا.

ووفقا لما ذكره موقع "zdnet" التفني، أنشأ مجرمو الإنترنت، نسخة من الموقع الإلكترونى الرسمى الذى تستخدمه مقاطعة شمال الراين وستفاليا NRW، لتوزيع مساعدات فيروس كورونا على الشركات والعاملين.


وقاموا بتوزيع روابط لمواقعهم من خلال حملة بريد إلكترونى لجذب المستخدمين إلى الموقع المزيف وسرقة بيانات اعتمادهم،ثم قدموا طلبات للحصول على مساعدة حكومية نيابة عن المستخدمين الحقيقيين، ولكنهم استبدلوا الحساب المصرفي حيث سيتم تحويل الأموال.

وأفادت صحيفة Handelsblatt الألمانية، بعد أن فشلت إحدى المقاطعات فى التحقق من هوية المتبرعين بشكل صحيح، أن الحكومة تلقت أكثر من 380 ألف طلب للحصول على مساعدة حكومية من فيروس التاجي، ووافقت على دفع مساعدات مالية لأكثر من 360 ألف حالة. 

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن المخطط استمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 9 أبريل، وقبل إزالة الموقع وتعليق الحكومة المحلية المدفوعات، 

وقالت الشرطة أنها تلقت 576 تقريرا رسميا عن الاحتيال فيما يتعلق بهذه العملية فقط.

وتراوحت المدفوعات بين 9000 يورو للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص، و 25000 يورو للشركات التي لديها أكثر من 50 موظفًا تعطل نشاطهم بسبب الوباء الحالي، مما يعنى أن الحكومة خسرت ما بين 31 إلى 100 مليون يورو (حوالى 34 إلى 109 ملايين دولار).
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