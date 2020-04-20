ميركل: ألمانيا ستعرف عواقب تخفيف الإغلاق بعد 14 يوما من الآن

حذرت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين من الشعور العام بالاطمئنان بشأن التغلب على وباء كورونا في البلاد، مؤكدة أن هذا الانتصار لم يحدث بعد.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعلم خلال 14 يوما ما إذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق سيؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.





وطالبت ميركل بمواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ، قائلة إنه سيكون من "العار البكاء إذا تعثرنا في انتكاسة بأعيننا مفتوحة".





وأضافت:"لا يمكننا أن نتعامل مع الوضع الجديد بتهور لثانية واحدة، ويجب أن لا يكون لدينا الإحساس أننا في أمان".





وكانت ميركل أعلنت أن المدارس الألمانية ستعاود نشاطها تدريجيا اعتبارا من 4 مايو .





وأوصت المستشارة الألمانية المواطنين بوضع الكمامات أثناء ركوبهم لوسائل النقل وفي المتاجر بعد تطبيق

إجراءات تخفيف الحظر.





وسجلت ألمانيا أكثر من 145 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 4600 حالة وفاة.











