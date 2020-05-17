مجموعة هاكرز تطالب الرئيس الأمريكي بدفع فدية خيالية

تمكنت مجموعة قراصنة (هاكرز) سيئة السمعة، من اختراق شركة محاماة مقرها نيويورك الأسبوع الماضي، وتهدد بنشر ملفات حساسة عن عملاء الشركة المشهورين ما لم تدفع فدية بقيمة 42 مليون دولار مقابل عدم النشر.





دونالد ترامب . ووفقا لما ذكره موقع "pennlive"، سرقت مجموعة الهاكرز ، حوالي 756 جيجابايت من البيانات من شركة المحاماة الشهيرة Grubman Shire Meiselas & Sacks، والتى يتعامل معاها الكثير من المشاهير من بينهم ليدي غاغا Lady Gaga، ومادونا Madonna، والرئيس الأمريكي





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ونشر المتسللون عدة وثائق سرية تتعلق بليدي غاغا، ومادونا على الدارك ويب، بعد أن طلبت فدية قدرها 21 مليون دولار أمريكي، ضاعفت المجموعة فدية جديدة لأن الأولى لم يتم دفعها، مع تهديد جديد لنشر بعض الوثائق تتعلق بالرئيس الأمريكي.





وهددت قراصنة الإنترنت بنشر معلومات ووثائق سرية عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع المقبل، ما لم يتم دفع فدية قدرها 42 مليون دولار أمريكي.





ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI في الحادث، ونصح مكتب المحاماة بعدم التفاوض مع مجموعة REvil، والمتخصصة في برامج الفدية، والتى تسببت في هجوم ضد شركة الصرافة العالمية Travelex.