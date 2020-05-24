AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هاكرز يخترق 377 تطبيقا مصرفيا ويسرق أموال 17 ألف شخص.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:10 ص
هاكرز يستهدفون 377
هاكرز يستهدفون 377 تطبيقًا مصرفيًا ويسرقون أموال 17 ألف شخص
Advertisements
ندى على
استهدف هاكرز، أكثر من 377 تطبيقًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ، وسرقة حسابات العديد من المستخدمين، والاستيلاء على مبالغ مالية، كما تم اختراق تطبيقات أخرى في أكثر من 93 دولة. 

وبحسب تقرير لمجلة CPO  فإنه عن طريق استخدام برامج خبيثة تسمى Anubis قام الهاكرز باستخدامها وسرقة أموال أكثر من 17 ألف شخص حيث كانت أكثر الدول المتضررة هى الولايات المتحدة، وعدد كبير من دول أوروبية، بالإضافة إلى الهند.


وتم اختراق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android  أندويد،  حيث استطاعت برامج Anubis الخبيثة أن تخفي نفسها كتطبيقات عادية مثل تطبيق الألعاب وغيرها من التطبيقات، مما يسمح للمتطفلين بإصابة الأجهزة المحمولة بحرية بمجرد تنزيلها.

 وتعتبر برامج Anubis هى تطبيقات المراوغة تستخدم الطرف الثالث بمعنى فأنه حتى بعد بعد حذفها فإنها تظل موجودة في الهواتف وتواصل اختراقها بكل سهولة.  

وتستطيع برامج Anubis اختراق هواتف آيفون وكذلك اختراق بصمة التعرف على الوجه Face ID بحيث تسمح للمتطفلين بالتحكم بشكل أفضل في الأجهزة المحمولة التي تم اختراقها، ويمكن للمتطفلين اكتشاف ما إذا كان المستخدم ينظر إلى هاتفه أم لا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا .. هاكرز يستهدفون منظمة الصحة العالمية

جوجل تحظر 18 مليون رسالة بريد على Gmail لهذا السبب

هاكرز يخترقون بيانات 23 مليون مستخدما للعبة أطفال شهيرة

تطبيق جوجل Drive يدعم تقنية مستشعر البصمة وFace ID لـ آيفون

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 3 محركات بحث بديلة لجوجل كروم.. واتساب يطلق ميزة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب

ترشيحاتنا

الإفتاء: الرسول حرص على تناول هذا الطعام قبل صلاة العيد

ضاحي خلفان لليبيين: مردغو أردوغان في تراب ليبيا

بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

مرتضي منصور عن ثاني إصابة بـ كورونا داخل الزمالك: الميكروب بيلطش في الكل.. فيديو

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن لقب نادي القرن

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر ظهور لـ رجاء الجداوي مع أبطال لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية