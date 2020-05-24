هاكرز يخترق 377 تطبيقا مصرفيا ويسرق أموال 17 ألف شخص.. فيديو

استهدف هاكرز ، أكثر من 377 تطبيقًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ، وسرقة حسابات العديد من المستخدمين، والاستيلاء على مبالغ مالية، كما تم اختراق تطبيقات أخرى في أكثر من 93 دولة.





وبحسب تقرير لمجلة CPO فإنه عن طريق استخدام برامج خبيثة تسمى Anubis قام الهاكرز باستخدامها وسرقة أموال أكثر من 17 ألف شخص حيث كانت أكثر الدول المتضررة هى الولايات المتحدة، وعدد كبير من دول أوروبية، بالإضافة إلى الهند.









وتم اختراق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android أندويد، حيث استطاعت برامج Anubis الخبيثة أن تخفي نفسها كتطبيقات عادية مثل تطبيق الألعاب وغيرها من التطبيقات، مما يسمح للمتطفلين بإصابة الأجهزة المحمولة بحرية بمجرد تنزيلها.





وتعتبر برامج Anubis هى تطبيقات المراوغة تستخدم الطرف الثالث بمعنى فأنه حتى بعد بعد حذفها فإنها تظل موجودة في الهواتف وتواصل اختراقها بكل سهولة.





وتستطيع برامج Anubis اختراق هواتف آيفون وكذلك اختراق بصمة التعرف على الوجه Face ID بحيث تسمح للمتطفلين بالتحكم بشكل أفضل في الأجهزة المحمولة التي تم اختراقها، ويمكن للمتطفلين اكتشاف ما إذا كان المستخدم ينظر إلى هاتفه أم لا.



