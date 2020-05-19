لحماية أموالك.. 6 نصائح عليك اتباعها عند الدفع الإلكترونى

شهد العالم تغيرات كبيرة وجذرية في العادات الشرائية وطرق الدفع، منذ تفشى فيروس كورونا ، حيث اتجه معظم الناس إلى تبنى عادات الدفع الإلكترونى، بدلا من النقدى بسبب انتقال الفيروس عن طريق العملات الورقية.









وازدادت وتيرة الدفع الإلكترونى، والتسوق الإلكترونى الذى يتطلب بدوره دفعا الكترونيا، ولكن هناك العديد من المشكلات التى تواجه طريقة التعاملات الإلكترونية، والتى ربما من الممكن أن تعرض كل أموالك للخطر ، إذا لم تتوخ الحذر أثناء الدفع، ففى لحظة واحدة يمكن أن تتحول مبالغ مالية كبيرة من حساب شخص إلى آخر بسبب ثغرة معينة أو خطأ بسيط.

















وذكر موقع The Motley Fool عددا من النصائح المهمة التى يجب اتباعها عند التعامل بالدفع الإلكترونى عن طريق بطاقتك الإئتمانية أو ادخال أرقام حساباتك البنكية:









1- لا تدخل رقم حسابك البنكى أثناء استخدام شبكة Wi-Fi واى فاى عامة





عندما تكون على شبكة Wi-Fi واى فاى عامة، يستطيع المخترقون و الهاكرز الوصول إلى الكمبيوتر بسهولة أكبر وسرقة المعلومات الشخصية منه، ويجب ألا تصل إلى موقع الويب الخاص بالبنك عبر كمبيوتر أو هاتف محمول إلا إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi آمنة مع كلمة مرور أو تستخدم اتصال بيانات الهاتف الخلوي الخاص بك. وهذا الأمر هو أكثر صعوبة بالنسبة للمخترقين و يحافظ على أمان بياناتك الشخصية والبنكية.









2- لا تقم بحفظ حساباتك وبياناتك الشخصية على المواقع









وتمنحك بعض مواقع الويب اختيار حفظ معلومات تسجيل الدخول لاستخدامها في المستقبل، ولكن إذا كان شخص ما يستخدم الكمبيوتر أو الهاتف، فقد يتمكن من الوصول إلى حساباتك المصرفية، وللمساعدة في منع حدوث ذلك، تنتهي مهلة العديد من مواقع الخدمات المصرفية بعد عدد معين من الدقائق من عدم النشاط، فلا تقم بحفظ معلوماتك.









3- استخدم كلمات سر قوية وقم بتغييرها باستمرار









وتحتوي كلمات المرور القوية على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، تتطلب العديد من البنوك الآن حساباتك على الإنترنت لحمل كلمة مرور تفي بهذه المتطلبات. ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل شهرين واستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساباتك بحيث يكون لدى المتسللين وقت أكثر صعوبة للوصول إلى معلوماتك.









4- استخدم عوامل أمان ثنائية أو المصادقة الثنائية









المصادقة ثنائية العامل هي المستوى التالي من الأمان الذي تستخدمه العديد من البنوك وعادة، تعطي البنك رقم هاتفك، ويكتب إليك رمزًا عند تسجيل الدخول عبر الإنترنت. كما تمكّنك بعض البنوك من طلب رمز عبر البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية. يجب إدخال هذا الرمز بالإضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول.، وبهذه الطريقة، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك ، فلن يتمكن من الوصول إلى حساباتك.









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5- قم بالحفاظ على تحديث الكمبيوتر أو الهاتف





قد لا تكون أجهزة الكمبيوتر والهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث فيروسات الكمبيوتر، وإذا أصيب الكمبيوتر بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك. قم دائمًا بإجراء التحديثات للكمبيوتر بمجرد توفرها، وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الكمبيوتر.









6- راقب حسابك البنكى بانتظام





الطريقة الوحيدة للتأكد تمامًا هي التحقق من أرصدة حسابك ومحفوظات المعاملات بانتظام، والتأكد من أن أموالك لا تذهب إلى أي مكان لا يُفترض أن تذهب إليه، وإذا لاحظت نشاطًا مشبوهًا، فغيّر كلمة مرور حسابك واتصل بالبنك على الفور.







