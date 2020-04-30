لا تتجاهلها.. هذه العلامات تدل على أن أحدهم يتجسس عليك

يقوم بعض الأشخاص بوضع شريط لاصق على كاميرا الويب في بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو استخدام غطاء مخصص لذلك مما يعني أن المتسللين يمكنهم اختراق هذه الكاميرات وتشغيلها وتسجيل ما تفعله باستخدام برامج خبيثة خفية تثبت بشكل سري على جهازك.





ووفقا لما ذكره موقع "digitaltrends"، قد تستهدف هذه الهجمات أي شخص من خلال محاولة تثبيت البرامج الضارة للتحكم في الكاميرا للحصول على محتوى يمكن استخدمه لابتزاز الضحية، وللحفاظ على خصوصيتك، يجب أن تستخدم برنامج جيد لمكافحة البرامج الضارة، ولكن يجب عليك أيضا معرفة الإشارات التي تخبرك أن كاميرا الويب الخاص بحاسوبك قد اخترقت، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الإشارات التى تدل على اختراق كاميرا حاسوبك.









1. إضاءة مؤشر كاميرا الويب في أوقات غريبة:





تعد هذه من أبرز الإشارات التي يجب الانتباه لها، إذا وجدت أن ضوء المؤشر بجوار الكاميرا قيد التشغيل خاصة في حالة عدم استخدامك لشيء متعلق بالكاميرا مثل إجراء مكالمة فيديو، فهذه إشارة واضحة على أن هناك شخص ما قد سيطر على كاميرا الويب الخاصة بك ويستخدمها للتجسس عليك، لذا يجب عليك التحقق بسرعة من التطبيقات النشطة، خاصة تلك التي تعمل في الخلفية لاكتشاف أي تطبيق قيد التشغيل ويقوم بتشغيل الكاميرا، ومحاولة حذفها من الجهاز.





2. مراجعة إضافات المتصفح التى تحتاج إذن للوصول إلى الكاميرا:





ملحقات المتصفح هي سبب آخر لتشغيل الكاميرا دون علمك، لذا تحقق لمعرفة ما إذا كان ضوء مؤشر كاميرا الويب يضيء في كل مرة تفتح فيها متصفح الإنترنت، يمكنك تعطيل جميع الإضافات ثم تفعيلها واحدة تلو الاخرى، وإعادة تشغيل المتصفح في كل مرة للبحث عن الإضافة التي تشغل الكاميرا بمجرد فتح المتصفح.





3. وجود ملفات تسجيل فيديو غريبة مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:





قد تكون البرامج الضارة متقدمة جدا في بعض النواحي ولكنها محدودة في أخرى، وبالتالي حتى إذا تمكن أحدهم من اختراق كاميرا الويب فسيضطر لحفظ مقاطع الفيديو التى قام بتسجيلها على جهازك، لذا عليك فتح مجلدات محرك الأقراص، والتحقق من وجود ملفات فيديو غريبة لم تحفظها، قد تحتوي هذه الملفات على أسماء أو علامات عشوائية.





4. تغير إعدادات الأمان الخاصة بك بطرق غريبة:





قد تقوم البرامج الضارة أيضا بتغيير إعدادات الأمان لتسهيل التحكم في الكاميرا وإرسال ملفات الفيديو أو استلامها، لذا قم بفتح تطبيق كاميرا الويب وتحقق من إعدادات الأمان وأذونات الوصول الخاصة بها.





5. يكشف برنامج فحص الفيروسات عن تطبيقات مريبة:





تتمتع برامج مكافحة الفيروسات الجيد بمهارة عمل فحص شامل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثا عن الملفات أو الأنشطة المشبوهة، إذا كان لديك تطبيق لمكافحة الفيروسات، فقم بعمل فحص يدوي ومعرفة ما إذا كان يبلغ عن أي برامج ضارة أو نشاط مريب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم ألق نظرة على التفاصيل لمعرفة ما إذا كان قد تم اختراق كاميرا الويب الخاصة بك ، وتأكد من قيام برنامج مكافحة الفيروسات بإزالة أي تطبيقات أو محتوى مشبوه.





6. تلقي رسالة من المخترق:



