معرضون للاختراق .. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمي Windows 10

حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمى Windows 10 ويندوز 10 من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود ثغرات خطيرة في نظام الويندوز تؤثر على ملايين المستخدمين وتجعلهم عرضة للاختراق فى أى وقت.









وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن شركة مايكروسوفت قد وجدت مؤخرا أكثر من 100 ثغرة في ويندوز 10، وتعد 16 من هذه الثغرات شديدة الخطورة.













وتمنح الثغرات الهاكرز والمخترقين التلاعب بهذه العيوب واختراق البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، والقيام بتغيير الملفات وحتى تثبيت عدد من البرامج الخبيثة التى تعيق الأجهزة عن العمل، كما أنها تمكنهم من استخدام حسابات البريد الإلكترونى للضحايا وانتحال شخصياتهم.









ويمكن للهاكرز عن طريق ارسال رسالة على البريد الالكترونى أو ماسنجر أو إرسال ملفات معينة للمستخدمين، وبمجرد فتحها يتمكنون من الدخول فورا على الأجهزة واختراقها مستغلين لثغرات الموجودة في الويندوز.









وتعمل مايكروسوفت على إصلاح تلك الثغرات، حيث تمكنت من معالجة عدد كبير منها، وشجعت المستخدمين على ضرورة تحديث الويندوز لتلافى هذه المخاطر.









وللقيام بتحديث ويندوز 10 يجب على المستخدمين القيام بالآتى :













- للتأكد من تحديث Windows 10 ، يجب عليك أولًا الضغط فوق الزر ابدأ أسفل يسار الشاشة، ثم الضغط فوق الإعدادات ثم فوق رمز التحديثات والأمان.









-عندها سيظهر لك تحديث الويندوز أو Windows Update وسيتم منحك خيار التحقق من وجود تحديثات وإذا كان هناك تحديث متوفر، فيجب تنزيله تلقائيًا.