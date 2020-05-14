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تكنولوجيا

مايكروسوفت تطرح تحديث شهر مايو لمستخدمي ويندوز 10

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 ص
مايكروسوفت تطرح تحديث
مايكروسوفت تطرح تحديث شهر مايو لمستخدمي ويندوز 10
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث شهر مايو لمستخدمي Windows 10، وبعد مرور قرابة الشهر أصدرت Microsoft اليوم تحديثًا رئيسيًا لأحدث أنظمتها ويندوز 10.

وبحسب موقع gizchina التقني، كانت Microsoft تخطط لإطلاق التحديث اليوم ولكن اكتشفت ثغرة أمنية فى اللحظة الأخيرة، الأمر الذى  أجبر الشركة على تغيير تاريخ الإصدار، إلا أن الشركة تنتوى إطلاق التحديث فى 28 مايو الجاري.

وسيتم نشر التحديث تلقائيًا على الأجهزة المتوافقة بشكل تدريجي ولا يعني بذلك التثبيت الفوري، وفقًا لتتدوينة مدونة التقنية الشهيرة مارى جوي فولي.

ولا ينتظر الكثير من تحديث مايو 2020 فمثله مثل تحديث نوفمبر السابق/ فهو لن يجلب أي شئ جديد وجذري للمستخدمين العاديين، إلا أن التحديث مهم للغاية لنسخة المطورين.

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