بعد تحديث Outlook.. مايكروسوفت تدعو المستخدمين للتحول لمتصفح إيدج

دعت شركة مايكروسوفت المستخدمين بالتحول إلى إستخدام محرك البحث مايكروسوفت إيدج وذلك بعد تحديث تطبيق البريد الإلكترونى لديها Outlook.





وبحسب موقع CNET فإن مايكروسوفت تقوم بالترويج لاستخدام محرك البحث لديها، حيث روجت ل Outlook ومايكروسوفت إيدج محركها على مواقعها، كما قامت بعدة إعلانات متنوعة للترويج لبرامجها الجديدة.









وشجعت الشركة مستخدمي آيفون و آيباد على استخدام متصفح إيدج الجديد وتحديثاته، عن طريق إعلانات على ويندوز 10 ، بالرغم من أن أجهزة آبل تتطلب من المتصفحات من جهات خارجية على أجهزة إنشاء برامجها على أساس تقنية مستعرض Safari .





ومنذ فترة، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، متصفحها الجديد Edge عبر تحديث ويندوز 10، واجتاز نظام التشغيل Microsoft Windows 10 أكثر من مليار مستخدم نشط في وقت قصير، واحتفالًا بهذا نشرت شركة مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10، يعرض ميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم.





وأعلنت شركة NetMarketShare لأبحاث السوق وصول متفصح Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج لثانى أكثر متصفح في العالم استخداما، حيث تفوق على متصفح Mozilla Firefox موزيلا فايرفوكس، الذى كان يحتل هذا المركز.



