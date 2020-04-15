مايكروسوفت تحدث Microsoft Teams لتسهيل مكالمات الفيديو أثناء العزل المنزلي

قامت شركة مايكروسوفت بإجراء تحديث على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams وتوفير بعض الميزات المهمة التي يحتاج إليها، لمساعدة الموظفين وأصحاب الأعمال والطلاب على استخدامه، بعد تفشى فيروس كورونا.





وطورت مايكروسوفت التطبيق بزيادة عدد المستخدمين الذين يمكنهم إجراء مكالمة فيديو جماعية من 4 مستخدمين إلى 9 مستخدمين في نفس الوقت.









و بحسب موقع فإن مجموعة من مهندسى الشركة يعملون على زيادة عدد الشتركين في مكالمة الفيديو الواحدة لرفعها إلى أكثر من 9 أشخاص، لتصل إلى حوالى 12 مستخدم أو أكثر، مثل تطبيق Google Duo الذي قامت شركة جوجل بتحديثه ليصل إلى 12 شخص.





ومع التزام العديد من سكان العالم بالعزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، وكذلك القيام بالعمل من المنزل، بسبب تفشى فيروس كورونا أدت مثل هذه الأمور إلى عدم التواصل الاجتماعى مع الأهل والأصدقاء، وأصبح الحل الوحيد هو استخدام تطبيقات الفيديو للتواصل.





وفي وقت سابق، قالت شركة مايكروسوفت إن تطبيق Microsoft Teams قد وصل إلى 12 مليون مستخدم حول العالم، في أسبوع واحد، حيث إن هناك الآن حوالى 44 مليون مستخدم يومي للتطبيق، بالإضافة إلى 20 عميلا لديهم أكثر من 100 ألف مستخدم قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة العمل الجماعي عن بعد.











