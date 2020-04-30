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تكنولوجيا

مايكروسوفت تضيف مميزات جديدة بتحديث ويندوز 10 الجديد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:49 ص
مايكروسوفت تضيف ممميزات
مايكروسوفت تضيف ممميزات جديدة بتحديث ويندوز 10 الجديد
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن مميزات جديدة في نظام تشغيل أجهزة الحاسبات الشخصية الشهير ويندوز 10، والذى سيكون متاحًا خلال شهر مايو المقبل من خلال windows Update.

ويتضمن الإصدار القادم من Windows 10 Insiders مجموعة من الميزات التي تجعل من السهل العثور على أحدث معلومات عن فيروس كورونا المستجد، ويستطيع  المستخدمون البحث عن المعلومات الصحيحة عبر قائمة البحث.

وبحسب ما ذكره موقع engadget التقنى فإن ويندوز 10 سيقوم بعرض معلومات عن فيروس كورونا فى قائمة البحث، بالإضافة إلى تطبيق جديد من Microsoft للتحكم في الموسيقى على الهواتف الذكية من خلال جهاز الكمبيوتر.  

وسوف تظهر إشعارات لمعلومات عن فيروس كورونا في صفحة البحث الرئيسية، حيث أضافت مايكروسوفت خاصية الوصول السريع إلى موقع Bing COVID-19 Tracker.

ويوفر التحديث القادم ميزة التحكم في تطبيقات الموسيقى والصوت من خلال التطبيق الجديد، حيث يتم تشغيل الأغاني وإيقافها مؤقتًا وتنظيمها من خلال الكمبيوتر، ويدعم معظم تطبيقات موسيقى التى تعمل بها هواتف الأندرويد، مثل: Spotify وGoogle Play Music وYouTube Music وXiami Music.
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