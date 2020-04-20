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تكنولوجيا

رسميا.. مايكروسوفت تعلن موعد تحديث ويندوز 10 الجديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:13 م
ويندوز 10
ويندوز 10
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية الرائدة فى عالم التقنية رسميًا عن التحديث الجديد لويندوز 10، والذي يحمل اسم H1.20، وسيكون متاحًا خلال شهر مايو المقبل من خلال windows Update .

وذكر موقع اَي تي سي، المعني بالأخبار التقنية، أن تحديث مايو الجديد لن يأتي باختلافات كبيرة عن تحديث نوفمبر 2019 الماضي، ومع ذلك قد يشتمل على بعض الإضافات البسيطة.

يوفر التحديث واجهة جديدة لمساعد مايكروسوفت الصوتي كورتانا Cortana، وبعض الإضافات فى البحث، مع تغييرات صغيرة على واجهة المستخدم بالإضافة لأيقونات التطبيق الجديدة.

وتٌعد أفضل ابتكارات تحديث مايو لـ ويندوز 10 الجديد، هو إضافة نسخة محسنة من نظام ويندوز الفرعي لينوكس2، والتي سبق وأعلنت عنها مايكروسوفت فى عام 2019، وجاء أول إصدار تجريبي للنظام فى مايو الماضي.

وكشفت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، عن إصلاح مشكلة منع فلاش الكاميرا الخلفية من العمل للأجهزة التي تحتوي على كاميرات خلفية.

يذكر أن الشركة، أعلنت الشهر الماضي عن نظام لينوكس كأحد المكونات الرئيسية لنظام ويندوز، والذي يتيح إمكانية تحديثه بشكل منفصل من خلال واجهة Windows Update، حتي تتيح للمستخدمين الإستفادة من الإبتكارات الحديثة، بالإضافة إلى أن النظام يسمح بتشغيل المفات ذات الصلة مباشرة من مدير ملفات ويندوز الأصلي.
رسميا.. مايكروسوفت تعلن موعد تحديث ويندوز 10 الجديد
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