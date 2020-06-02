AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب الاحتجاجات الأمريكية.. تطبيق police scanner للتجسس على الشرطة يتصدر App Store.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:02 ص
تطبيق police scanner
تطبيق police scanner للتجسس على الشرطة يتصدر App Store
Advertisements
ندى على
في قفزة غير متوقعة، تخطى تطبيق police scanner تطبيق تيك توك TikTok للمرة الأولى على متجر تطبيقات آبل App Store، ووصل تقييمه إلى خمسة نجوم، وذلك بسبب الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل الأمريكى من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطى أبيض. 


وبحسب موقع Mashable فإن تطبيق police scanner هو تطبيق مدفوع الأجر ويبلغ ثمن اشتراكه خمسة دولارات، وبسبب الاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد فقد قفز التطبيق ليتصدر جميع متاجر تطبيقات آبل App Store . 




وتطبيق police scanner هو تطبيق يمكّن مستخدميه بالاستماع لمحادثات الشرطة الحية التى تتم عبر اشارات الراديو، وبالتالى معرفة تحركاتهم، وأماكنهم، ويخترق الرسائل المشفرة بين الضباط


وزاد عدد مرات التطبيق إلى 213 ألف تحميل في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، مما يعنى أنه زاد بنسبة 125% عن عطلة نهاية الأسبوع الذى يليه، بالإضافة إلى أنه وصل تقييمه بين المستخدمين إلى 5 نجوم وهو أعلى تقييم بالنسبة للتطبيقات. 
 

كما شهدت تطبيقات أخرى مماثلة زيادات هائلة في عدد مرات التحميل ، مثل encrypted messaging app Signal وهو تطبيق إشارة المراسلة المشفرة، حيث بلغ عدد مرات تنزيله 37 ألف مرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع ، وهو رقم قياسي أيضا بالنسبة للتطبيق.


ووصل عدد مرات تحميل تطبيق  Alert App Citizen أو تطبيق تنبيه المجتمع، إلى 49 ألف مرة خلال نفس الفترة. 


وحتى الآن، تم إعلان حظر التجول في حوالى 40  مدينة أمريكية للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما أدى لاستدعاء قوات الحرس الوطني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها بلدان عربية.. آبل تطلق متجرها App Store في هذه الدول

رغم الخسائر.. هؤلاء رابحون من أزمة فيروس كورونا

اعرف هتكون غني أم لا.. تطبيق لـ iphone يقرأ الكف

بمناسبة شهر رمضان..آبل توفر ميزة جديدة ليلًا ونهارًا عبر App Store

أفضل 3 تطبيقات لهواتف آيفون يجب أن تحصل عليها

تطبيق بديل لتعليم العزف على الجيتار.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

قبل الوصول إلى الذروة .. ماذا قدمت القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا .. تقرير

الصحة: منحنى فيروس كورونا فى صعود والأعداد تتضاعف كل يوم.. فيديو

بفستان أصفر .. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة من سيارتها

أخبار النادي الأهلي .. تغريم حسام عاشور .. الخطيب يتحرك قانونيا تجاه الزمالك بعد لافتة نادى القرن

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

10 صور تبرز أناقة شقيقة محمد رمضان بعد الاحتفال بزفافها ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

قصير فوق الركبة.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة