بسبب الاحتجاجات الأمريكية.. تطبيق police scanner للتجسس على الشرطة يتصدر App Store.. فيديو

في قفزة غير متوقعة، تخطى تطبيق police scanner تطبيق تيك توك TikTok للمرة الأولى على متجر تطبيقات آبل App Store، ووصل تقييمه إلى خمسة نجوم، وذلك بسبب الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل الأمريكى من أصول أفريقية، جورج فلويد ، على يد شرطى أبيض.









وبحسب موقع Mashable فإن تطبيق police scanner هو تطبيق مدفوع الأجر ويبلغ ثمن اشتراكه خمسة دولارات، وبسبب الاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد فقد قفز التطبيق ليتصدر جميع متاجر تطبيقات آبل App Store .

















وتطبيق police scanner هو تطبيق يمكّن مستخدميه بالاستماع لمحادثات الشرطة الحية التى تتم عبر اشارات الراديو، وبالتالى معرفة تحركاتهم، وأماكنهم، ويخترق الرسائل المشفرة بين الضباط









وزاد عدد مرات التطبيق إلى 213 ألف تحميل في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، مما يعنى أنه زاد بنسبة 125% عن عطلة نهاية الأسبوع الذى يليه، بالإضافة إلى أنه وصل تقييمه بين المستخدمين إلى 5 نجوم وهو أعلى تقييم بالنسبة للتطبيقات.





كما شهدت تطبيقات أخرى مماثلة زيادات هائلة في عدد مرات التحميل ، مثل encrypted messaging app Signal وهو تطبيق إشارة المراسلة المشفرة، حيث بلغ عدد مرات تنزيله 37 ألف مرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع ، وهو رقم قياسي أيضا بالنسبة للتطبيق.









ووصل عدد مرات تحميل تطبيق Alert App Citizen أو تطبيق تنبيه المجتمع، إلى 49 ألف مرة خلال نفس الفترة.









وحتى الآن، تم إعلان حظر التجول في حوالى 40 مدينة أمريكية للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما أدى لاستدعاء قوات الحرس الوطني.



