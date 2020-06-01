لقطات جديدة تظهر ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد وهو يقاوم قاتله الضابط.. فيديو

كشفت لقطات جديدة تظهر ضباط الشرطة الأبيض والضحية الأمريكية جورج فلويد في صراع عنيف في الجزء الخلفي من سيارة شرطي قبل أن يتم سحبه على الأرض من قبل الضابط و بخنقه بركبته في عنقه حتى الموت.





وفي الفيديو نشرته صحيفة ديلي ستار، يظهر ضابط المتهم بقتل جورج فلويد يدفع الضحية بالبعد الخلفي بمؤخرة السيارة في صراع عنيف أدى في النهاية إلى موت جورج الشاب الاسمر الأمريكي.





وأوضحت الصحيفة أن جورج فلويد لم يظهر في الفيديو، ولكن يعتقد أنه هو من كان يكافح من أجل الخروج من سيارة الشرطة قبل أن يقتل على يد الضابط الأبيض.





وكان الناشط الحقوقي شون كينج نشر هذا المقطع الجديد الذي يثبت إدانة الضابط الابيض بقتل جورج فلويد، عبر صفحته بموقع الصور الشهير انستجرام.







