بـ 110 دولارات.. تطبيق Zynn ينافس تيك توك والمشاهدة مدفوعة مقدما

ظهر تطبيق جديد ينافس موقع تيك توك TikTok الشهير، ويعد التطبيق المعروف باسم Zynn، نسخة طبق الأصل لـ تيك توك، وقد تم إطلاقه في بداية شهر مايو الجاري، ولكنه أصبح التطبيق الأول على متجر تطبيقات آبل ومن ضمن الـ 10 تطبيقات الأعلى تحميلا على متجر جوجل بلاي، وفقا لموقع "Mashable".





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، صمم تطبيق Zynn، المملوك لشركة Kuaishou الصينية، والتي تلقت مؤخرا استثمارا بقيمة 2 مليار دولار من عملاق التكنولوجيا الصيني Tencent مطورة تطبيق التراسل الصيني الشهير WeChat، لمنافسة تطبيق مشاركة الفيديو الصيني تيك توك التابع لشركة شركة ByteDance.









وتطبيق الفيديو المستنسخ بالكامل من تيك توك، يأتي بنفس ميزاته من حيث الواجهة الأساسية لطريقة عمله وكلاهما يتيحان للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة بنفس الشكل، ولكن مع اختلاف بسيط حيث يوفر تطبيق Zynn عداد للوقت مع علامة الدولار في المنتصف وفي كل مرة يشاهد المستخدم الفيديوهات سوف يحصل على نقاط والتي يمكن استردادها فيما بعد على شكل بطاقات هدايا أو بطاقات نقدية.





ويعتمد تطبيق Zynn، من أجل زيادة نمو قاعدتها من المستخدمين والتى تجني الأموال عن طريق بيع الإعلانات، على الدفع مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة للمشاهدة من خلال التطبيق أو دعوة الآخرين للاشتراك في التطبيق، حيث يعد التطبيق بربح ما يصل إلى 110 دولار أمريكي إذا نجح المستخدم في دعوة خمسة أشخاص آخرين للاشتراك، لكن الربح مرتبط باستمرار هؤلاء المستخدمين بمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو.





الجدير بالذكر أن تطبيق Zynn، متاحا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول من خلال حساب فيسبوك أو جوجل أو تويتر أو باستخدام رقم الهاتف دون الحاجة إلى إنشاء حساب على المنصة، وبمجرد مشاهدة الفيديوهات يحصل المستخدم على الأموال من خلال حساب على خدمات الدف الإلكترونية باي بال PayPal.