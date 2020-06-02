أفضل هواتف ذكية يمكن شراؤها في 2020 .. تعرف عليها

خلال الثلاث السنوات الماضية ازداد عدد شركات الهواتف في الأسواق العالمية، وكثر انتاج الهواتف بشكل ملحوظ، فبعدما كانت شركتين أو ثلاثة هى فقط المتصدرة، أصبح المقبلون على الشراء أكثر حيرة، ومع ارتفاع عدد الهواتف في العام الحالى، رغم انتشار فيروس كورونا، استطاعت بعض الهواتف حتى الآن أن تنافس على أفضل هواتف ذكية في 2020





ورصد موقع CNET الأمريكى عددا من الهواتف البارزة والتى قيمها بأنها من أفضل الهواتف الذكية في 2020









أفضل هاتف آيفون رخيص في 2020













شاشة هاتف iPhone SE





يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.





كاميرا هاتف iPhone SE





ويحتوى هاتف iPhone SE على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.





معالج وبطارية هاتف iPhone SE





يتميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID .





سعر هاتف iPhone SE





ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.





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شاشة هاتف Apple iPhone 11





يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.





كاميرا هاتف Apple iPhone 11





ويأتي هاتف iphone 11، بكاميرتين خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.





معالج وبطارية هاتف Apple iPhone 11





ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح الهاف ميزة الشحن اللاسلكى العكسى، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، وكما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، كما يمكنك الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والفضي والأخضر والأبيض.





سعر هاتف ويعتبر هاتف Apple iPhone 11





يبلغ سعره حوالى 699 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 11.132 ألف جنيه مصرى.





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شاشة هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus





يأتي الهاتف بشاشة بمقاس 6.8 بوصات بدقة 1440 × 3040 بكيسل، ومن نوع Dynamic AMOLED.





كاميرا هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus





يأتى الهاتف ب 4 كاميرات الأساسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، والثانية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية عريضة ، والثالثة بعدسة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1 ، والرابعة: عدسة للعمق من نوع ToF .





معالج وبطارية هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus





يعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 9825 بتقنية 7 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ونسختين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرا بايت، وببطارية سعتها 4300 مللى أمبير، ويدعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 20 واط في الهاتف الأكبر.





سعر هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus





ويبلغ يبلغ سعره حوالى 900 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 14.336 ألف جنيه مصرى.

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شاشة Huawei P30 Pro





ويمتاز الإصدار الجديد من هاتف Huawei P30 Pro بشاشة قياس 6.47 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة HD+ وبدقة 2340 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR .





كاميرا هاتف Huawei P30 Pro





انب 3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 40 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 .





معالج وبطارية Huawei P30 Pro





ويعمل هاتف P30 Pro بمعالج من نوع Kirin 980 SoC مع a 10-core Mali-G76 GPU، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسخة جديدة من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون ب 256/8، مع بطارية بقدرة 4200 ميللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط.





سعر هاتف Huawei P30 Pro





ويبلغ يبلغ سعره حوالى 588 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 9.366 ألف جنيه مصرى.







