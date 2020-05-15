هواوي تطرح هاتف P30 Pro في الأسواق البريطانية.. إليك السعر والمواصفات

كشفت شركة هواوي ، مؤخرا عن إصدارها الجديد من هاتف Huawei P30 Pro في سوق ألمانيا، واليوم يصل الهاتف في سوق المملكة المتحدة، ويأتي هذا الإصدار بلون جديد وهو الفضي، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف هواوي P30 Pro ، بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، إلى جانب خدمات جوجل GMS، كما تطرح الشركة الصينية متجرها الخاص بالتطبيقات App Gallery الذي يشمل Huawei Music، وHuawei Video في محاولة لتزويد المستخدمين بمجموعة أكبر من التطبيقات والخدمات.









ويأتي الإصدار الجديد من Huawei P30 Pro، بثلاث خيارات لونية، هي الفضي، الأزرق، والأسود، مقابل سعر 700 جنيه إسترليني، ومن المقرر أن ينطلق للبيع في 3 من يونيو القادم.





وستوفر الهاتف للبيع عبر متاجر هواوي Huawei الرسمية، وبعض شركات الاتصالات المختارة، وستقوم هواوي أيضًا بتقديم عرض مجاني ساعة Watch GT 2e الذكية مع الإصدار الجديد من Huawei P30 Pro، على أن يتاح هذا العرض مجانا للمشترين حتى 30 من يونيو.





ويمتاز الإصدار الجديد من هاتف Huawei P30 Pro بشاشة قياس 6.47 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة HD+ وبدقة 2340 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR، إلى جانب 3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 40 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 .





ويعمل هاتف P30 Pro بمعالج من نوع Kirin 980 SoC مع a 10-core Mali-G76 GPU، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسخة جديدة من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون ب 256/8، مع بطارية بقدرة 4200 ميللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط.