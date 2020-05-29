الأقوى فى البطارية.. أفضل 7 هواتف لعام 2020.. صور

أصبحت البطارية أحد أهم معايير اختيارك لهاتفك الذكي، سواء كانت بطارية بسعة كبيرة توفر لك يوم كامل من الاستخدام، أو أخرى تدعم الشحن السريع من أجل ضمان الاعتماد على هاتفك سريعا، دون الحاجة للانتظار طويلًا حتي يتم الشحن.





ولم تعد تلك الميزات حصرًا فقط على الهواتف الرائدة flagship، بل أصبحت متاحة فى الهواتف الذكية للفئة المتوسطة، بسبب حاجة الكثيرين لشحن هواتفهم فى أسرع وقت.





ويعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي أبرز الهواتف ذات القدرة العالية للبطارية.





1- Realme 6i





يعد هاتف Realme 6i ضمن أفضل الخيارات المتاحة اليوم من ناحية قوة البطارية وسرعة شحنها، حيث يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، والتى تعد من أهم مميزات هواتف الفئة المتوسطة، ويمكن شحن بطارية الهاتف بشاحن بطيء بنسبة 50٪ في 50 دقيقة، يمكنك شراء نسختك سعة 64 جيجابايت مقابل 178 دولارًا، وسعة 128 بمبلغ 220 دولارا أمريكيا.





2- Galaxy M30s









ويأتى هاتف Galaxy M30s، كأحد أفضل هواتف عام 2020 من ناحية البطارية، والتى تأتي بسعة 6000 مللي أمبير، ولكنه يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط فقط، وشحنه بطىء نوعًا ما حيث يمكنك شحن 21٪ في 30 دقيقة، وتستطيع شراء نسختك مقابل 252 دولارا لإصدار 128 جيجابايت.





3- Xiaomi Redmi Note 9S









يمتلك هاتف Xiaomi Redmi Note 9S، ببطارية قوية سعة 5020 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، كما يعد الهاتف من أفضل هواتف الفئة المتوسطة فى الألعاب، ولكى يكتمل شحن الهاتف سيستغرق 1 ساعة و 45 دقيقة، ويبلغ سعره 210 دولارات لنسخة 64 جيجابايت، و 240 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجابايت.





4- Realme 5









يحتوى هاتف Realme 5 على بطارية قوية سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلًا لإكتمال شحنه، ويمكنك الحصول عليه مقابل 190 دولارا لنسخة 32 جيجابايت، و 200 دولار أمريكي لنسخة 64 جيجابايت.





5- موتورولا موتو جي 8 باور









ويأتى موتورولا موتو جي 8 باور ضمن مجموعة الهواتف الذكية ذات البطارية القوية، ببطارية قوية سعة 5000 مللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط تربو باور، وتستغرق البطارسة 30 دقيقة لشحن 29% من بطارية الهاتف، مقابل 185 دولارًا أمريكيًا بنسخة 64 جيجابايت.





6- هوا وي P40 لايت









يأتى هاتف P40 لايت ببطارية قوية سعة 4200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 70% فى 30 دقيقة فقط، مقابل 230 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت.





7- vivo iQOO 3 5G









يمتلك هاتف vivo iQOO 3 5G بطارية مميزة و قوية تأتي بسعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، Super FlashCharge 2.0، ويمكنك الحصول عليه مقابل 610 دولارات لنسخة 128 جيجابايت.



