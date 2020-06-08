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تكنولوجيا

تطبيق لتنظيف ذاكرة هاتفك وتحسين أدائه.. تعرف عليه.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:01 ص
تطبيق لتنظيف ذاكرة
تطبيق لتنظيف ذاكرة هاتفك وتحسين أداؤه
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ندى على
تحتوى هواتفنا الذكية على العديد من الملفات والتطبيقات غير الضروية، والتى تعمل على ملء الذاكرة وشغل مساحة كبيرة منها، خاصة بعد حذف عدد من التطبيقات والملفات. 

وهناك بعض التطبيقات التى عندما نقوم بحذفها فإنها لا تزال موجودة في هواتفنا، والسبب أن هذه التطبيقات تكون من تطبيقات الطرق الثالث أو  تحتوى على برامج لا تزال بسهولة وتبقى الهواتف. 


وتعد هذه التطبيقات خطيرة وتعمل على مد جذروها في الهواتف وتخزين الكثير من الملفات في الذاكرة، الأمر الذى يساعد على تكدس الذاكرة بالعديد من الملفات والبرامج الغير الضرورية، ومع الوقت تعمل على إبطاء الهاتف وتعطليه. 

وبحسب موقع Slash Gear فإن تطبيق SD Maid يعد من أفضل التطبيقات التى تقوم بعمل مسح كامل للذاكرة من الملفات الغير ضرورية وتنظيفها، للمساعدة في تحسين أداء الهاتف وسرعته وحمايته من وجود التطبيقات الخبيثة. 

كما يحتوي تطبيق SD Maid على عدد من الميزات، حيث أنه في الأساس مستكشف ملفات متكامل،  ويمكنك تصفح جهازك ورؤية الملفات المثبتة عليه، وسيسمح لك التطبيق أيضًا بإزالة الملفات غير الضرورية و يمكنه أيضًا اكتشاف الملفات التي كانت تقوم بتحميلها سابقًا إلى التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها.

ويمكن للتطبيق اكتشاف الصور والموسيقى والمستندات المكررة بالمناسبة، كما يمكنك حتى إعداد بعض عمليات التنظيف ليتم تلقائيًا، أو عبر أداة مخصصة، كما يحتوي التطبيق على وضع مظلم كإعداد افتراضي. 

ويمكنك التطبيق من البحث عن الملفات حسب الاسم أو المحتوى أو التاريخ ، ويوفر أيضًا نظرة عامة تفصيلية حول تخزين جهازك في هذا التطبيق.  

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