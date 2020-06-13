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تكنولوجيا

يمكنك تحميله.. تطبيق Adobe Photoshop Camera مجانا لجميع هواتف أندرويد.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
تطبيق Adobe Photoshop
تطبيق Adobe Photoshop Camera مجانا لجميع هواتف أندرويد الآن
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ندى على
قامت شركة Adobe بإتاحة تطبيقها للكاميرا  Adobe Photoshop Camera للتعديل على الصور وإجراء الفوتوشوب مجانا لمستخدمي هواتف أندرويد، وذلك على متجر تطبيقات جوجل Google Play

وبحسب موقع Android Headlines فإن تطبيق Photoshop Camera أطلقته شركة  Adobe في نوفمبر العام الماضي، ولم يكن هذا التطبيق متاحًا للتنزيل على متجر تطبيقات جوجل، حيث كان متاحا لهواتف آيفون فقط.   


ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها. 

ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق  aiportraits ، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى. 

ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى. 

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